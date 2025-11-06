USA elav tšellist Silver Ainomäe astub üle kümne aasta taas kodupubliku ette

Tallinna Kammerorkestri ja Silver Ainomäe kontsert viib kuulaja ennekõike öiste meeleolude ja sisemiste pingete keerisesse. Kõlab Radioheadi kitarristi Jonny Greenwoodi tumedates toonides orkestrisüit "There Will Be Blood", Aulis Sallineni Don Quijote ning Arvo Pärdi "Fratres" tšellole ja keelpilliorkestrile.

USA-s muusikuna tegutsev tšellist Silver Ainomäe astub Eesti publiku ette esimest korda üle kümne aasta.

"Üldine atmosfäär ja töötuju on olnud äärmiselt positiivne ja hea ja paidlik ja just see, mida taoliselt ansamblilt ootaks. Osa mängijad on siin sellised, kes on mulle tuttvavad, kes on kuulnud mind kui oma esimesi noote alles mängisin, ja osa on uued liikmed, kes on viimase kümne aasta jooksul tulnud. Mul on äärmiselt hea meel, et ansambel on äärmiselt tugevates kätes," sõnas Ainomäe.

Laupäevane kontsert Mustpeade majas avab Tallinna Kammerorkesteri uue sarja nimega "Kohtumispaik", kus solistideks pikaaegsed sõbrad muusikas. Ainomäe mängis sama kooslusega samas kohas viimati aastal 2014. Igapäevaselt näeb ja kuuleb teda hoopis kaugemal.

"Iganädalane lava on Minnesotas Minneaoplise linnas, kus olen Minnesota orkestri tšellorühma kontsertmeister. Selle kõrvalt teen kammermuusikat ka teistes osariikides ja vahel mägedes," rääkis ta.