Nädalavahetuse vaadatuim film oli "Kiskja: Ohutsoon"

Möödunud nädalavahetusel oli kinolevi vaadatuim film ulmemärul "Kiskja: Ohutsoon", mis kogus 5773 külastust.

Tabeli teisel kohal püsib Rain Rannu mängufilm "Uus raha", mis kogus viiendal linastusnädalal üle 2000 külastuse ning kokku toonud kinno üle 32 500 vaataja.

Neljandalt kohalt leiab lisaks "Kiskjale" teise uue tulija, märulikomöödia "Mängukaaslane", mis kogus 1198 külastust. Kolmas uus tulija on sakslaste seiklusanimatsioon "Lumekuninganna: Põhjala lugu", mis kogus 1127 külastust.