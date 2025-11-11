X!

Mehis Heinsaar avaldas novellikogu "Eesti keelde sukelduja"

Mehis Heinsaar
Mehis Heinsaar Autor/allikas: Meelis Ahu
Kirjastuses Menu ilmus Mehis Heinsaare uus novellikogu "Eesti keelde sukelduja".

"Eesti keelde sukelduja" sisaldab ajavahemikus 2008–2025 kirjutatud lühijutte, novelle ja pikemaid jutustusi. Kolmandik kuuteistkümnest loost on varem ilmunud ajakirjanduses, peamiselt Loomingus ja Vikerkaares). Kuus juttu on täiesti uued.

Lugude ainestik käsitleb Eesti ja eestlaste elu läbi metafüüsilise, maagilise, looduskeskse ja seiklusliku vaateprisma. Kolm novelli kompavad autori sõnul ka novelližanri piire, eksperimenteerivad jutustamiskunstiga ning otsivad uusi suundi.

Raamatu illustreeris Marge Nelk. Kogu esitletakse 11. novembril Tartus ja 26. novembril Tallinnas.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

