Aasia sõnatu teatri festival täidab Tallinna ja Tartu tantsu- ja teatrikunstiga

Aasia sõnatu teatri festival "1000 kurge" on toonud Tallinnasse ja Tartusse ainulaadse valiku Aasia kaasaegset tantsu- ja teatrikunsti. Etendustes põimuvad liikumine, heli ja vaikus poeetiliseks tervikuks.

Festivali moto on koostöö ja seda mitmel tasandil. Näiteks Elektro Kagura tantsulavastus "Kabuklub" põimib Jaapani traditsioonilise kabuki ja Berliini klubikultuuri ürgse energia. Lavastus toetub mässulise pühamutantsija Okuni Izumo loomingule. Trotsides ajastu norme lõi ta uue populaarse etenduskunsti vormi kabuki 16. sajandil. Lavastusse on lülitatud Eesti vabatahtlikke tantsijaid.

"Kabuki vastandub konservatiivsusele ja traditsioonilisele stiilile ja meie liigume ajaloo lätete juurde. Me pakume meelelahutust ja lõbu, kunsti ja kultuuri ja meil on vaja kohalikke inimesi, et siduda algsesse lavastusse nende päritolu ja keelt," avas koreograaf Ichi Go.

"Ma olen alati olnud huvitatud jaapani kultuurist, õppinud Jaapani trumme ja reikit. Reiki on Jaapanist tulnud müstiline tervendusviis. Kui ma sellist võimalust nägin, ma ei saanud keelduda. Ma ei ole tantsija ja vahepeal on päris keeruline olnud, aga kultuuriline taust, mis sellega kaasa tuleb, ja võimalus niimoodi koreograafi käe all kaasa teha, teeb alandlikuks," rääkis vabatahtlik etendaja Kard Subbi.

Festivali korraldaja Tiiu Tamme sõnul on seekord eriline rõhk visuaalsusel.

"Festivalil on tugevad videotööd, nii nagu "Kabuklubiski", kus kasutatakse multimeedia lahendusi. Festivali suurim produktsioon on "Piste: kaheksa momenti", kus videokunst on sünkroonis liikumisega ja see on inspireeritud vehklemise täpsusest ja pingest," tutvustas Tamm.

"1000 kurge" kestab kuni laupäevani, etendused toimuvad Tallinnas ja Tartus.