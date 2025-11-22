X!

Just Filmi peavõidu pälvis Leedu film "Mind kutsutakse Dankaks"

Film
"Mind kutsutakse Dankaks" Autor/allikas: kaader filmist
Film

Reedel, 21. novembril kuulutati Pimedate Ööde filmifestivali pidulikul auhinnagaalal Alexela Kontserdimajas välja žüriide poolt parimaks hinnatud filmid. Just Filmi peavõidu pälvis Dovile Gasiunaite film "Mind kutsutakse Dankaks".

eedu režissööri Dovile Gasiunaite "Mind kutsutakse Dankaks" annab rahvusvahelise žürii sõnul sõna neile, kelle hääli me tavaliselt ei kuule.

"Valisime selle filmi selle tõttu, kuidas filmitegija suhestub peategelasega, kuidas ta jäädvustab tema kohalolu ja arengut. Viis, kuidas on filmitud ja heliga töötatud, on võimas ning näitab Danka teekonda tugevalt, kuid samas õrnalt ja lugupidavalt," selgitas žürii.

2025. aasta noorte- ja lastefilmide festivali Just Film võidufilmid:

#NOORFILMITEGIJA PARIMA FILMI AUHIND

Žürii: Piia Parktal, Kaspar Rumm, Helen Takkin

"Päevalill" (Eesti), režissöör Ketlin Kõiv

JUST FILMI MUDILASTE ŽÜRII PARIMA FILMI AUHIND

Žürii: Nora Christella Suurna, Silvia Mätlik, Mika Lipartia 

"Laululinnu saladus" (Prantsusmaa), režissöör: Antoine Lanciaux

JUST FILMI LASTEŽÜRII PARIMA FILMI AUHIND

Žürii: Lumi Soomets, Karl Jakob Moora, Maarja Köst

"Leo ja Lou" (Hispania, Ühendkuningriik, Rumeenia), režissöör Carlos Solano

PARIMA NÄITLEJATÖÖ ERIAUHIND

"Tüdruk nimega Mira" (Taani), režissöör Marie Limkilde

JUST FILMI NOORTEŽÜRII PARIMA FILMI AUHIND

Žürii: Marten Kukk, Aimei Zuo, Tristan Sebastian Haddad

"Wheelie" (Holland), eežissöör Isis Mihrimah Cabolet

NOORTEŽÜRII ERIAUHIND

"Õpilane" (Holland, Belgia), režissöör Karin Junger

ECFA AUHIND PARIMALE EUROOPA LASTEFILMILE

Žürii: Janne Vierth, Nora Lakos, Alfred Sesma  

"Tüdruk nimega Mira" (Taani), režissöör Marie Limkilde

KLASSIŽÜRII AUHIND

Žürii: Saku Gümnaasiumi 7.D

"Aitäh eimillegi eest" (Saksamaa), režissöör Stella Marie Markert

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:36

Hendrik Toompere toob Albert Camus' "Caligula" draamateatri lavale

13:52

Just Filmi peavõidu pälvis Leedu film "Mind kutsutakse Dankaks"

13:16

Lembit Peterson: keeruline periood aitab paremini endasse vaadata

12:14

Hollywoodi filmides mängiv eestlasest kaskadöör: see töö põhineb usaldusel

10:03

PÖFF-i pea- ja publikuauhinna võitis Hispaania film "Hea tütreke"

10:00

Galerii: Tallinnas avati Matti Miliuse kunstikogu tutvustav näitus

09:20

Galerii: Lasnamäe paviljonis avanes hüpiknäitus "Kuumus. Ulmelugu spaast"

09:11

Riho Västrik: kui turul on vähem tööd, ei saa me BFM-is vahepeal kraani kinni keerata

09:00

Sinijärve raamatusoovitused: Tõnu Oja on üks riimi- ja rütmitäpsemaid autoreid

21.11

Martti Kalda tõlkis neli Vana-India näitemängu esimest korda eesti keelde

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

21.11

Galerii: uuenduskuuri läbinud Tallinna linnaelumuuseum avab taas uksed

21.11

Uue muusika reede: Liis Lemsalu, Luurel Varas, Tate McRae, Ariana Grande

10:03

PÖFF-i pea- ja publikuauhinna võitis Hispaania film "Hea tütreke"

20.11

Kultuuriminister toetab komisjoni eitavast otsusest sõltumata Theatrumit ja Elektroni

09:11

Riho Västrik: kui turul on vähem tööd, ei saa me BFM-is vahepeal kraani kinni keerata

21.11

PÖFF-i päevik | 12 näpunäidet festivali viimaseks nädalavahetuseks

21.11

Galerii: Hispaania maalikunstniku El Greco teosed jõudsid Nigulistesse

20.11

Purga: Theatrumi ja Elektroni toetus tuleb kultuuriministeeriumi väikesest reservist

21.11

Selgusid Ants Orase nimelise kirjanduskriitika auhinna nominendid

20.11

Endlas esietendus muusikaline koguperelavastus "Nösperi Nönni Natuke"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo