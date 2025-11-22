Just Filmi peavõidu pälvis Leedu film "Mind kutsutakse Dankaks"

eedu režissööri Dovile Gasiunaite "Mind kutsutakse Dankaks" annab rahvusvahelise žürii sõnul sõna neile, kelle hääli me tavaliselt ei kuule.

"Valisime selle filmi selle tõttu, kuidas filmitegija suhestub peategelasega, kuidas ta jäädvustab tema kohalolu ja arengut. Viis, kuidas on filmitud ja heliga töötatud, on võimas ning näitab Danka teekonda tugevalt, kuid samas õrnalt ja lugupidavalt," selgitas žürii.

2025. aasta noorte- ja lastefilmide festivali Just Film võidufilmid:

#NOORFILMITEGIJA PARIMA FILMI AUHIND

Žürii: Piia Parktal, Kaspar Rumm, Helen Takkin

"Päevalill" (Eesti), režissöör Ketlin Kõiv

JUST FILMI MUDILASTE ŽÜRII PARIMA FILMI AUHIND

Žürii: Nora Christella Suurna, Silvia Mätlik, Mika Lipartia

"Laululinnu saladus" (Prantsusmaa), režissöör: Antoine Lanciaux

JUST FILMI LASTEŽÜRII PARIMA FILMI AUHIND

Žürii: Lumi Soomets, Karl Jakob Moora, Maarja Köst

"Leo ja Lou" (Hispania, Ühendkuningriik, Rumeenia), režissöör Carlos Solano

PARIMA NÄITLEJATÖÖ ERIAUHIND

"Tüdruk nimega Mira" (Taani), režissöör Marie Limkilde

JUST FILMI NOORTEŽÜRII PARIMA FILMI AUHIND

Žürii: Marten Kukk, Aimei Zuo, Tristan Sebastian Haddad

"Wheelie" (Holland), eežissöör Isis Mihrimah Cabolet

NOORTEŽÜRII ERIAUHIND

"Õpilane" (Holland, Belgia), režissöör Karin Junger

ECFA AUHIND PARIMALE EUROOPA LASTEFILMILE

Žürii: Janne Vierth, Nora Lakos, Alfred Sesma

"Tüdruk nimega Mira" (Taani), režissöör Marie Limkilde

KLASSIŽÜRII AUHIND

Žürii: Saku Gümnaasiumi 7.D

"Aitäh eimillegi eest" (Saksamaa), režissöör Stella Marie Markert