Just Filmi peavõidu pälvis Leedu film "Mind kutsutakse Dankaks"
Reedel, 21. novembril kuulutati Pimedate Ööde filmifestivali pidulikul auhinnagaalal Alexela Kontserdimajas välja žüriide poolt parimaks hinnatud filmid. Just Filmi peavõidu pälvis Dovile Gasiunaite film "Mind kutsutakse Dankaks".
eedu režissööri Dovile Gasiunaite "Mind kutsutakse Dankaks" annab rahvusvahelise žürii sõnul sõna neile, kelle hääli me tavaliselt ei kuule.
"Valisime selle filmi selle tõttu, kuidas filmitegija suhestub peategelasega, kuidas ta jäädvustab tema kohalolu ja arengut. Viis, kuidas on filmitud ja heliga töötatud, on võimas ning näitab Danka teekonda tugevalt, kuid samas õrnalt ja lugupidavalt," selgitas žürii.
2025. aasta noorte- ja lastefilmide festivali Just Film võidufilmid:
#NOORFILMITEGIJA PARIMA FILMI AUHIND
Žürii: Piia Parktal, Kaspar Rumm, Helen Takkin
"Päevalill" (Eesti), režissöör Ketlin Kõiv
JUST FILMI MUDILASTE ŽÜRII PARIMA FILMI AUHIND
Žürii: Nora Christella Suurna, Silvia Mätlik, Mika Lipartia
"Laululinnu saladus" (Prantsusmaa), režissöör: Antoine Lanciaux
JUST FILMI LASTEŽÜRII PARIMA FILMI AUHIND
Žürii: Lumi Soomets, Karl Jakob Moora, Maarja Köst
"Leo ja Lou" (Hispania, Ühendkuningriik, Rumeenia), režissöör Carlos Solano
PARIMA NÄITLEJATÖÖ ERIAUHIND
"Tüdruk nimega Mira" (Taani), režissöör Marie Limkilde
JUST FILMI NOORTEŽÜRII PARIMA FILMI AUHIND
Žürii: Marten Kukk, Aimei Zuo, Tristan Sebastian Haddad
"Wheelie" (Holland), eežissöör Isis Mihrimah Cabolet
NOORTEŽÜRII ERIAUHIND
"Õpilane" (Holland, Belgia), režissöör Karin Junger
ECFA AUHIND PARIMALE EUROOPA LASTEFILMILE
Žürii: Janne Vierth, Nora Lakos, Alfred Sesma
"Tüdruk nimega Mira" (Taani), režissöör Marie Limkilde
KLASSIŽÜRII AUHIND
Žürii: Saku Gümnaasiumi 7.D
"Aitäh eimillegi eest" (Saksamaa), režissöör Stella Marie Markert
