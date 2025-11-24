Headreadi raamatuaasta blogi: Kai Vare "Linnupesa elevandirajal"

X!

Kai Vare
Kai Vare Autor/allikas: Mattias Markus Kangur/ERR
Mari Rebane kirjutab Headreadi raamatuaasta blogis Kai Vare romaanist "Linnupesa elevandirajal".

Tunne, mis tundub valdavat väga paljusid, kes loevad Kai Vare värskeimat teost "Linnupesa elevandirajal" (Tänapäev 2025), on ärritus. Mitte teose enese suhtes, Vare on kirjutanud vägagi ladusa ja ühe hooga läbi loetava raamatu, vaid ärritavad tegelased oma otsustega. Mis, mulle tundub, on liigagi elulised ja tõenäoliselt seavad nii mõnegi lugeja ette peegli, millesse ei taha vaadata.

Erinevalt Vare kahest eelnevast teosest ei ole seekord tegu kriminulliga. Peategelane Mari on naine, kes kasvas alkohoolikust isaga peres ja tõotas endale, et tema elu ei kujune mingil juhul samasuguseks nagu tema vanemate oma, kus ühe poole alkoholisõltuvus ja teise aina kasvav kibestumus kooselu lõputuks võitlustandriks muutsid. Nii loob ta oma pere asjaliku Ralfiga, kellega on huvitav juttu ajada ja kel on ka käed otsas erinevalt Mari ülikooliaegsest kallimast, kes ei suutnud isegi telgivaiu maasse rammida, jättes matkamisel telgi püstitamise oma tüdruksõbra hooleks.

Raamatus saame kaasa elada Mari elule oletatavasti aastatuhande alguse ja seejärel ajahüppega enam-vähem tänapäevases Eestis. Kirjanik on lisaks Mari isiklikule loole põiminud sisse lõimeid Eesti argielust, selliseid väikeseid tuttavaid aktsente nii kodust – võttis siinkirjutajagi muigama peategelase meenutus lapsepõlves külaliste valmistumiseks kodu koristamisest – kui ka tööolmest.

Kõige rohkem tuleb lugejale kardetavasti tuttav ette aga hoopis teost läbiv suurem probleem. Tõstku käsi, kes ei tea enda lähikonnas, suguvõsas, lähemate või kaugemate tuttavate hulgas ühtegi alkoholisõltuvuses inimest või paari, kelle elu meenutab Mari vanemate oma? Sõltuvus, olgu alkoholist, hasartmängudest, tööst või millestki muust, puudutab ja mõjutab sõltlase kogu lähiringi, isegi kui seda alati teadvustada ei taheta. Sõltuvussuhete muster ja käitumismallid on paljuski universaalsed.

Raamatu lugejal on kõrvaltvaatajana lihtne pead vangutada Mari valikute üle, ja kuigi "Linnupesa elevandirajal" ei ole eneseabiõpik ega sellena mõeldud, võib see mõne lugeja siiski mõtlema ja mine tea, ehk sessamas ebamugavas peegelpildis paistvat mustrit murdma panna.

 

Toimetaja: Karmen Rebane

