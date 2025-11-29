Suri näitekirjanik Tom Stoppard

Tom Stoppard (sündinud Tomáš Straussler) oli üks tänapäeva tunnustatumaid ja mõjukamaid Briti näitekirjanikke ning stsenariste. Tema looming on tuntud oma intellektuaalsuse, keelelise vaimukuse ja filosoofiliste teemade poolest.

Näitekirjanik sündis 1937. aastal Tšehhoslovakkias, kust ta põgenes lapsena perega natside eest, elades lühidalt Singapuris ja Indias, enne kui jõudis 1946. aastal Inglismaale.

Stoppardi populaarsus sai alguse 1967. aastal ilmunud näidendiga "Rosencrantz ja Guildenstern on surnud", mida on ka korduvalt lavastatud Eestis.

Tema näidendeid iseloomustab keeruline struktuur, kus segunevad komöödia, filosoofia, ajalugu, teadus ja kunst. Ta suutis muuta rasked teemad meelelahutuslikuks ja emotsionaalseks ka teatrilaval.

Stoppardi on pärjatud arvukate auhindadega, sealhulgas Oscari (parim originaalstsenaarium), nelja Tony auhinna ja mitme Olivier' auhinnaga. Lisaks lõi kuninganna Elizabeth II ta 1997. aastal rüütliks.

Eestis on lavastatud tema teostest "Arkaadia", "Midagi tõelist", "Armastuse leiutajad", "Tõeline inspektor Koer", "Utoopia" ja veel mitmeid.