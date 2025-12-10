X!

Rannap: "Metsalaulupidu" kirjutades mõtlesin, et mitmetele lastele on see esimene kokkupuude ooperiga

"Metsalaulupidu"
Eesti Muusika ja teatriakadeemias esietendub Rein Rannapi uus lasteooper "Metsalaulupidu". Libreto kirjutas Leelo Tungal ja selle aluseks on Palivere koolitüdruku Gerli Grau muinasjutt, mis võitis eelmisel aastal Sten Roosi muinasjutuvõistlusel esikoha.

Ooper jutustab loo laulupeo sünnist, aga mitte inimeste, vaid lauluhimulise metsarahva juures. "Muusika stiil tulenes otse laulusõnadest, sisust ja situatsioonist," ütles Rein Rannap ja lisas, et ta mõtles sellele, et mitmetele lastele on see esimene kokkupuude ooperiga.

"Mina mäletan oma esimest ooperielamust väga hästi, ema viis mind vaatama "Nõidkütti" Vanemuise väikses majas, see oleks nagu eile olnud," meenutas Rannap ja lisas, et tal on selle lavastusega väga selged ja tugevad muljed. "Ma mõtlesin selle peale ja püüdsin, et ka siin oleks kõik hästi vaheldusrikas ja mitmekesime, nii meloodiad kui ka orkestratsioon, et tekiks huvi ka edaspidi ooperisse tulla."

Karu osatäitja, EMTA klassikalise laulu üliõpilane Kuno Kerge ütles, et on ääretult hea meel, et luuakse sellist muusikat, mis toob lapsi muusika juurde. "See on võib-olla kõige olulisem asi, mis sellest lavastusest kinni püüda," mainis ta ja lisas, et teine asi, mis on väga väärtuslik, on see, et meil üldse uut muusikat juurde tekib.

Laval on EMTA lauluüliõpilased, koor ja väike orkester ning MUBA balletiõpilased. Lavastaja on Karl Laumets, muusikajuht ja dirigent Hirvo Surva. Etendused toimuvad detsembrikuus EMTA suures saalis, Vanemuise väikeses majas ja Paide Muusika- ja Teatrimajas. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

