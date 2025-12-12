Gustav Ernesaksa fondi peastipendiumi pälvib Ingrid Kõrvits

Reedel, Gustav Ernesaksa 117. sünniaastapäeval, teatas Eesti Rahvuskultuuri Fondi Gustav Ernesaksa allfondi nõukogu fondi stipendiumide laureaadid.

Koorimuusika kõrgeima tunnustuse ehk Gustav Ernesaksa fondi peastipendiumi, mida antakse välja vaid laulupeo aastatel, pälvib dirigent ja koorimuusika edendaja Ingrid Kõrvits. Arendusstipendiumi saab muusikaelu edendaja Marika Pärk ja õppestipendiumi noor koorijuht Ilona Muhel.

Reede varahommikul kutsus fondi nõukogu kõik koorid ja koorijuhid Tallinna lauluväljakule Ernesaksa mälestusmärgi juurde hommikusöögile, et ühes laureaatidega laulutaadi sünniaastapäeva tähistada. Stipendiumid antakse pidulikult üle Eesti Kooriühingu aastapreemiate galal 8. veebruaril 2026.

Gustav Ernesaksa fondi nõukogu esimees Aarne Saluveer sõnas, et kõik Gustav Ernesaksa preemia saajad on meie rahvuskultuuri tõrvikukandjad.

"Nii nagu Ernesaks tõi meile valgust läbi okupatsiooniaastate pimeduse, nii toovad nüüdsed preemia saajad meile valgust ajal, mil pimedus tahab vägisi taas võimust võtta," ütles fondi nõukogu esimees.

Marika Pärk Autor/allikas: SA Eesti Kontsert

Aarne Saluveeri sõnul otsustas fondi nõukogu määrata koorimuusika kõrgeima tunnustuse käesoleval laulupeo aastal dirigent Ingrid Kõrvitsale, kes on lisaks tööle oma tippkooridega olnud väga pikalt ka eesti koorimuusika valdkonna edendaja.

"Ingrid Kõrvits on Ellerheina tütarlastekoori peadirigendina jätkanud Heino Kaljuste ja Tiia-Ester Loitme alustatud tööd ning pakkunud oma kooriga unustamatuid hetki nii kontsertidel kui ka konkurssidel. Tal on haruldane töövõime, mida kõik teda hästi tundvad inimesed on aeg-ajalt omal nahal tunda saanud. Tänu sellele on ta väga hinnatud koostööpartner tippmuusikutele, kes temaga meelsasti koos musitseerivad," tõi Saluveer esile.

Ingrid Kõrvits lõpetas Tallinna Muusikakeskkooli 1986. aastal koorijuhtimise erialal ning Tallinna Riikliku Konservatooriumi 1992. aastal samal erialal. Alates 2002. aastast on ta juhatanud laste- ja neidudekoore mitmel laulupeol. Oma kooridega on ta saavutanud rohkelt auhinnalisi kohti nii Eesti kui ka rahvusvahelistel konkurssidel. Kõrvits on olnud Tallinna rahvusvahelise koorifestivali kunstiline juht ja üks Eesti noortekooride festivali kunstilisi juhte. Ta on pikka aega olnud kooriühingu muusikanõukogu liige ja kooriühingu mentor.

Gustav Ernesaksa Fondi arendusstipendiumi saab kauaaegne Pärnu Kontserdimaja juht Marika Pärk, kellel on Eesti Kooriühingu sõnul väga suur osa ka Pärnu muusika- ja kultuurielu korraldamisel. Kooriühingu esildises märgitakse, et Pärk on olnud Pärnu ooperipäevade kunstiline juht, korraldanud Pärnu rahvusvahelisi koorifestivale ja muid koorisündmusi, sealhulgas sel aastal toimunud Pärnumaa laulukonkursi "Poiste laul 2025". Ka koorijuhina on ta pühendunud eelkõige poistele, olles juhatanud aastakümneid Pärnu kunstide kooli poistekoori. Lisaks on Marika Pärk panustanud laulupidude korraldusse ning olnud aastaid noorte ja üldlaulupidude kavajuht Tallinna lauluväljakul.

Ilona Muhel Autor/allikas: Rene Mitt

Gustav Ernesaksa Fondi õppestipendiumi saab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ettepanekul EMTA magistriõppe esimese aasta üliõpilane Ilona Muhel, kes juhatas möödunud suvel toimunud "Iseoma" laulupeol mudilaskoore. Esildises iseloomustatakse Muhelit kui inimest, kellel on sügav missioonitunne laste- ja noortekooride uute väljendusvahendite avastamisel, kartmatus julgeteks ettevõtmisteks ning empaatiavõime ja tegutsemisrõõm. Ilona Muhel on alates 2011. aastast töötanud Tallinna huvikeskuse Kullo lastekooriga Ellerhein ning alates 2017. aastast Tallinna Püha Johannese kooli mudilas-, laste- ja noortekooriga.

Gustav Ernesaksa Fondi asutasid 1993. aastal Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, Eesti Kooriühing, Eesti Meestelaulu Selts, Eesti Rahvusmeeskoor ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Fondi eesmärk on väärtustada koorimuusikat. Fond annab igal aastal välja Gustav Ernesaksa nimelise koorimuusika edendamise stipendiumi ja õppestipendiumi. Peastipendium määratakse igal noorte ja üldlaulupeo aastal.