Uue muusika reede: Smilers, Bruno Mars, Karju Lauristin, Sault jpt

Uus aasta kogub tuure – uued singlilt Helezalt, Smilersilt ja Mihkel Kuuselt, ootuspärane üllatusalbum Saultilt ning UMR-rubriigis teeb oma debüüdi TÜ ühiskonnateaduste instituudi akadeemiline punkbänd Karju Lauristin.

Heleza – "Krt"

Heleza jätkab vaikselt singlite välja tilgutamist. Möödunud aasta märtsis tuli trummibassine "Kaardimaja" ja nüüd paneb 2026. aastale linnukese kirja hoopis hallimates toonides tukslev "Krt". Ei tea, kas järgmine kord kuuleme Helezast juba millalgi aastal 2027. Sõnade autorid on Heleza ja An-Marlen, muusika kirjutas Steven Ilves.

LLL – "Gaslight District"

Tallinnas tegutseva Robert Nikolajevi ja Helsingis tegutseva Dennis Okothi duo LLL avaldasid lühialbumi "Helllinn Volume 1", millelt leiab nelja loo jagu nupust nikastunud mutant house'i.

Mihkel Kuusk – "Seoul"

Näitleja ja muusik Mihkel Kuusk avaldas lühialbumilt "Punk" esimese singli, mis on kirjutatud küsimuse "mis tunne oleks elada Soulis" ajendil. "Selle loo koostisosadeks on minu suuga tehtud helid, plokkflööt, segadus tuleviku osas (mis tunne oleks elada Soulis?) ja arvutimaagia," sõnas Kuusk. EP "Punk" ilmub jaanuari lõpus.

Johanna Kristina – "Pilkude mäng"

Johanna Kristina uus singel on artisti sõnul pühendatud neile, kes on pidanud pühade järel taas kooliseinte vahel enda "liblikaid tekitava crush'iga" silmitsi seisma. "Kujutasin ette, et olen jälle koolis – kohas, kus tundub, et kõik on võimalik. Tahtsin jutustada loo läbi kellegi teise silmade, aga panna sinna sisse ka enda kogemusi ja tundeid," rääkis laulja.

Karju Lauristin – "Õis3"

Karju Lauristin on "Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi akadeemiline punkbänd", mis tegutseb 2024. aasta septembrist. Laulab Lennart Joosep Lumi, trummidel Eerik Ehrpais, kitarril Siim-Robin Noorem, basskitarril Johannes Peetsalu.

Smilers – "Kõik mängu"

Veidi enne seda, kui Smilersi viimase singli "Tee mis sa tahad" ilmumisest oleks möödunud viis aastat, andis bänd välja uue loo, mille muusika ja sõnade autor on Hendrik Sal-Saller. Värske singel sai ka muusikavideo, mille režissööriks on Triin Ruumet.

ASAP Rocky – "Punk Rocky"

Järgmisel reedel saab lõpu ligi kaheksa aastat kestnud ootamine ja ilmub ASAP Rocky viies stuudioalbum "Don't Be Dumb". Enne veel jagas New Yorgi räppar ja moetegelane post-pungist ja dream pop'ist inspireeritud singli "Punk Rocky", mis Rocky viimastele tegemistele kohaselt proovib albumite "Igor" ja "Let's Start Here."´kombel anda kaasaegsele hiphopile ka veidi orgaanilisemat väljundit. Singli muusikavideos teeb kaasa ka Winona Ryder.

Secily – "Different"

Juba peaaegu viis aastat singleid välja tilgutanud New Yorkis tegutsev RnB-laulja Secily alustas ka 2026. aastat loosie'ga, kus olemas talle omane minimalistlik produktsioon ning tugev vokaalesitus.

Robyn – "Talk To Me"

Möödunud aasta novembris oma 27. märtsil ilmuva albumi "Sexistential" väljaandmisega algust teinud Rootsi popstaar Robyn viskas eetrisse veel kaks lugu. Lisaks videosinglile "Talk To Me" jõudis voogedastusse ka albumi nimilugu.

Lala Lala – "Even Mountains Erode"

Plaadifirma Sub Pop annab 27. veebruaril välja Chicago indie-pop'i bändi Lala Lala neljanda stuudioalbumi, millelt jagati nii nimilugu kui ka videosinglit "Even Mountains Erode".

Bruno Mars – "I Just Might"

Retropopi superstaar Bruno Marsi uus singel on esimene 27. veebruaril ilmuvalt sooloalbumilt "Romantic", Marsi neljandalt stuudioplaadilt, mis järgneb juba kümme aastat tagasi ilmunud "24K Magicule".

Sassy 009 – "Someone"

Norra muusik Sassy 009 ehk Sunniva Lindgård avaldab järgmisel reedel oma debüütalbumi "Dreamer+", millest annab aimu tujukas ja digitaalne "Someone", järjekorras viies singel norralanna albumilt.

Father John Misty – "The Old Law"

Ameerika laulja-laulukirjutaja Father John Misty pani oma psühhedeelsevõitu indie-roki singli, mille ta viskas mingil põhjusel ühte kimpu hoopis kahe looga oma 2024. aasta albumilt "Mahashmashana". Lihtne turundus, eelmise plaadi laiendus või äkki on ikka 2026. aastal FJM-lt ka plaati oodata.

Sault – "Good Things Will Come After the Pressure"

Kuigi üllatusalbum briti neo soul kollektiivilt Sault ei ole enam kes-teab-mis suur üllatus, siis vastu võtame ta igal juhul. "Chapter 1" on vokalist Cleo Soli ja produtsent Inflo juhitud bändi 12. stuudioalbum

Cate Le Bon ja St. Vincent – "Always The Same"

Oma möödunud aasta albumiga "Michelangelo Dying" napilt ka kultuuriportaali aasta albumite edetabelisse lipsanud Cate Le Bon alustab uut aastat koos kolleegi St. Vincentiga.

