Noorsooteatri inspitsient: inspitsient peab väga inimeste inimene olema

Eesti Noorsooteatri etenduse juht-rekvisiitor Jaanika Jüris avas kultuurisaates "OP" oma töö tausta. Tema sõnul on nagu keskjaam, kelle poole kõik oma murede ja küsimustega pöörduvad.

Teater on keerukas masinavärk, kus laval nähtav on vaid väike osa tervikust. Etendus ei koosne ainult näitlejatest ja nende rollidest, vaid ka suurest hulgast nähtamatust tööst, mida tehakse lava taga. Üks keskseid inimesi selles süsteemis on etenduse juht ehk inspitsient, kelle ülesanne on hoida kogu protsess koos nii proovides kui ka etenduse ajal.

Noorsooteatri etenduse juht-rekvisiitor Jaanika Jüris selgitas, et tema töö on pärast esietendust lavastus lavastajalt üle võtta. Muu hulgas on inspitsiendi ülesanne anda luba publiks saali lasta ja etendusega alata. Enne iga etendust kontrollib ta üle lava ja rekvisiidid.

"Enne etenduse algust, isegi kui me oleme eelmisel päeval lava juba valmis pannud, siis me kontrollime alati üle, et kõik rekvisiidid on õigetel kohtadel," rääkis Jüris. Tema sõnul on oluline, et kiirete vahetuste ajal leiaks näitleja vajaliku eseme kohe üles.

Prooviperioodil on inspitsent Jürise sõnul pigem toetaja rollis. "Ma jälgin, mis toimub, hoian kursis ülejäänud teatrit, suhtlen töökodadega, mõnikord tuleb hästi kavalaid mooduseid välja mõelda, kuidas näitleja laval saaks rekvisiidist vabaneda," ütles ta.

Etenduse ajal muutub töö veelgi täpsemaks ja rutiinsemaks. Jürise sõnul valitseb lava taga kindel koreograafia. "Ma seisan iga kord täpselt õiges kohas, täpselt õige asjaga, õigetpidi, et ma saaksin näitlejat toetada ja ta ei pea üldse mõtlema, kuhu ta lava taga jookseb, mida ta teeb," kirjeldas ta.

Jürise sõnul on inspitsiendi töö üks keerulisemaid osi pidev ja täielik keskendumine. "Fookus peab alati sellel asjal olema, mida me siin teeme," ütles ta ja lisas, et lava taga koondub suur osa infost just inspitsiendi kätte. "Ma olen nagu see keskjaam. Kui on mingi küsimus, siis seda üldiselt küsitakse minu käest," selgitas Jüris.

Lisaks tehnilisele täpsusele eeldab amet oskust inimestega toime tulla. "Sa pead väga inimeste inimene olema, tunnetama, kellel on parasjagu vaja toetavat õlga või isegi kurja häält vahel teha," rääkis ta.

Kui etendus kulgeb plaanipäraselt, jääb inspitsent publiku jaoks nähtamatuks. "Aga kui midagi peaks juhtuma, näiteks on tuletõrjehäire keset etendust, siis võib-olla inspitsenti seal ees näha."