Tallinnas esineb briti DJ ja produtsent Pete Tong

Pete Tong sündis 1960. aastal Kenti maakonnas Inglismaal. Alguses trummimängu vastu huvi tundnud Tong pöördus peagi DJ-töö poole. Oma esimese avaliku esinemise tegi ta juba 15-aastaselt sõbra pulmas.

Raadios kõlas Tongi hääl esimest korda juba 1970. aastate lõpus soul-muusikale pühendunud piraatraadiojaamas Radio Invicta. Oma märgilise "Essential Selection" saatega BBC Radio 1 eetris alustas Tong 1991. aastal ehk saade on tänaseks olnud eetris 35 aastat.

Kui paljud DJ-d valmistavad oma setid hoolikalt ette, siis Pete Tongile meeldib tajuda publiku meeleolu ja sellega kohaneda. "Ma käsitlen mängimist nagu surfamist ja publik on minu lained, millega püüan alati harmoonias olla," selgitas Tong.