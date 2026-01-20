Indrek Hargla: iga meediumi aluspõhi on kirjalik lugude jutustamine

Esmaspäeval kuulutati Indrek Hargla esimeseks Tartu palgaliseks linnakirjanikuks. Hargla sõnas "Terevisioonis", et kirjandus on kõige alus, sest ka teised meediumid, mis täna kirjandusele konkurentsi pakuvad, saavad samuti alguse kirjutatud sõnast.

Kui varasemal kaheksal aastal on linn linnakirjanikule stipendiumi maksnud, siis valdkonna ettepanekul muutub alates 2026. aastast linnakirjanik töölepinguliseks. Linnakirjaniku palk on 1,1-kordne kultuuritöötaja palk ehk 2026. aastal brutotasuna 1892 eurot.

Hargla tõdes, et linnakirjaniku tiitel on talle kindlasti tähtis. "Tartu on minu kodulinn, olnud kogu aeg kodulinn ja kodulinn on inimesele maailmas kõige tähtsam linn. Lisaks sellele, et see on tähtis, on see ka suur au ja suur vastutus, mis tähendab, et tuleb see uus aasta olla hästi tubli," rääkis Hargla.

Kirjutamise kõrvalt soovib Hargla tegeleda ka noortega. "Ma teen seda niigi. Käin päris palju koolides ja mitu korda on ette tulnud, et olen viinud noortele läbi kirjutamise õpitubasid. Seal on mulle selgunud, et kirjandushuvi on noorte seas täitsa olemas ja ei ole kuhugi kadunud. Muidugi, kui võrrelda oma noorusajaga, siis tuleb paraku sellega leppida, et elame maailmas, kus kirjandusel on palju konkurente inimese vaba aja tegevuse hõlmamisel," tõdes kirjanik.

"Tuleb lihtsalt kirjandust noortele sellest lähtuvalt suunata," lisas Hargla, kelle sõnul ei olegi asi võlunippides. "Lihtsalt kirjandus on kõige alus. Kui me räägime tänapäevastest konkurentidest nagu film, arvutimängud ja muud meediumid, siis kõik see sünnib ainult tänu sellele, et neil on olemas mingi aluspõhi ning see on kirjalik lugude jutustamine. See nõuab vastavaid oskusi ja tehnikat, loomingulist inspiratsiooni, kui me teaksime, mis asi see on," sõnas Hargla.

"Ükskõik, millega inimesed elus kokku puutuvad, siis see algab tavaliselt kirjutatud sõnast," märkis ta.

Värske linnakirjanik lisas, et Tartul on potentsiaali kirjanduslinnana Euroopas natuke rohkem silma paista. "Eks me tegeleme sellega ju kõik kogu aeg. Neid asju on raske mõõta ja ühesel öelda, aga kindlasti on Tartu sõltuvalt tema ajaloost ja tänapäeva olemusest väga isepärane linn. Selliseid Euroopas väga palju ei ole."

Hargla järgmine raamat, mis ilmub aprillikuus, on otseselt Tartust inspireeritud. "See kõneleb Tartust, mis on natukene tulevikus. Näeme seal natukene teistsugust Tartust, aga kirjanduses saabki kirjanik kirjutada asjadest nii, nagu talle meeldib. Midagi sellest, mida ma Tartule ette ennustan, läheb kindlasti ka täida. Selles ma üldse ei kahtle. See on natukene naljakas raamat ja kergelt irooniline võib-olla, aga kindlasti Tartu suhtes väga heasoovlik."