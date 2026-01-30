Suri "Üksinda kodus" filmidest tuntud näitleja Catherine O'Hara

O'Hara surmast teatas tema mänedžer. Täpsem surma põhjus ei ole veel teada.

O'Hara sündis 1954. aastal Torontos ning alustas näitlejakarjääri 1974. aastal Kanada sketšisaates.

Suurema tuntuseni jõudis O'Hara 1988. aasta rolliga filmis "Mardikamahl" ("Beetlejuice").

Kõige kuulsama rolli tegi O'Hara 1990. aastatel filmi "Üksinda kodus" esimeses ja teises osas, kus ta kehastas Kevini ema Kate McCallisteri.

Karjääri jooksul astus O'Hara üles enam kui 100 rollis nii kino- kui teleekraanidel. O'Hara hiljutisemad suuremad rollid olid telesarjades "The Last of Us" ja "The Studio". Viimase eest teenis ta välja ka nominatsiooni parim naiskõrvalosatäitja televisioonis kategoorias.

Selle kümnendi alguses pälvis ta Moira rolli eest telesarjas "Schitt's Creek" ka Primetime Emmy ning Kuldgloobuse auhinnad.

2025. aastal määrati O'Harale Toronto rahvusvahelisel filmifestivalil Norman Jewison preemia, mis antakse kanadalastele, kelle karjääril meelelahutuses on olnud globaalne mõju.