Märtsi alguses jõuab kinodesse Indrek Spungini dokumentaalfilm "Õnn on elada me maal"

"Õnn on elada me maal"
Äsja Eesti Kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemia võitnud "Õnn on elada me maal" jõuab kinodesse 6. märtsil. Režissöör Indrek Spungini kolmas pungidokk jutustab punkbändi Velikije Luki tõusust ja äpardustest Nõukokogude Liidu kokkuvarisemise taustal.

1982. aasta oktoobri lõpus kogunevad ühe Pääsküla garaaži pealsesse prooviruumi Ivo "Munk" Uukkivi, Allan Vainola, Peep Männil ja Villu Tamme ning panevad aluse punkbändile Velikije Luki. Bändi liikmed saavad oma nahal tunda võimude repressioone. Kuid hoolimata takistustest ja keeldudest jätkavad nad visalt oma teed, toetudes alkoholi julgustavatele aurudele, mis juhuslike kokkusattumuste kaudu viib lõpuks kogu Nõukogude Liidu kokkuvarisemiseni.

Indrek Spungini sõnul sünnib filmi satiiriline toon tegelaste ülevõimendatud nõukogulikkusest ja selle üle irvitamisest. "Punkarid ehtisid end nõukogude ordenite ja sümboolikaga, matkides nii veterane. Bändi nimi ja laulud nagu "Afganistan", "To Mr. Reagan" või "Õnn on elada me maal" olid korraga satiir ja nõukogude ideoloogia paroodia. Nii muutus ideoloogiliselt "õige" sõnum naeruväärseks just esituse kaudu."

"See ulakas ja absurdi hõnguline lähenemine, kus ei säästeta kedagi, teebki filmi eriliseks – see ühendab autori isikliku kogemuse, ajaloolise perspektiivi, ereda tegelaste galerii ja punkariliku julguse naerda kõige, eriti võimuihast tuleneva inimliku rumaluse ja sellest võrsuva kurjuse üle," sõnas ta.

Filmis löövad kaasa bändiliikmed Ivo Uukkivi, Villu Tamme, Allan Vainola, Kuldar Hanstin, Raivo Pilt, Raik Kuusemets, Imre Orro, Ivar Kont, Kristjan Mäeots. Taaslavastatud osades Raul Esko, Romet Esko, Toivo Sakk, Pamela Ebber, Robert Rebel, Kevin Daniel Servellon, Emil Rasmus Arikainen, Cristofer Nõmm ja Artur Ulf Uukkivi.

Filmi režissöör ja stsenarist on Indrek Spungin, montaažirežissöör Taavi Aavik, operaatoriteks Sten-Johan Lill ja Taavi Aavik, fotoanimatsioon Laura Ollo, kostüümid ja grimm Piret Neihaus-Spungin, produtsent Anu Veermäe-Kaldra.

Toimetaja: Kaspar Viilup



