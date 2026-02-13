Pildid: AkzoNobeli kunstipreemia pälvis Marje Üksine

X!

2024. aasta AkzoNobel kunstipreemia laureaat on Marje Üksine isikunäitusega "Maalides vabaks".

AkzoNobel Kunstipreemia lähtub ideest "Värv kui kunst". Preemia eesmärk on tunnustada kunstnikku Eesti kunstimaastiku rikastamise eest värvikasutuse aspektist lähtuvalt. Preemia suuruseks on 6000 eurot.

Reedel rüütelkonna hoones toimunud preemia üleandmisel esitleti ka AkzoNobel kunstipreemia ajalooraamatut "Värv kui kunst".

Graafik ja Eesti Kunstnike Liidu auliige Marje Üksine (snd 1945) sai 1970. aastate graafikakunstis tuntuks oma metafüüsilise hõnguga maastiku- ja ruumivaadetega ning detailselt komponeeritud kuivnõelagravüüridega. Tema graafiliste lehtede foonidele ilmus tihti mõni Tallinna vanalinnale, "tornide linnale" iseloomulik arhitektuuriline motiiv ja tõmmise esiplaanile inimfiguur, mitmetel juhtudel ka konkreetse isiku portree.

Kunstniku samm-sammult väljatöötatud kujundisüsteemi
lisandus veidi hiljem ka koloreeritud värvilitograafia, milles on kombineeritud peeneid graafilisi jooni erksate värvipindadega. Tihti on tema loomingus ka musikaalseid teemasid ja looduse ilu edastamist.

Uuel aastatuhandel üllatas ta kunstiavalikkust omakorda värvikirevate akvarellidega, mille puhul on kriitikas eraldi toodud välja nende maalilist vabadust
ja värvirõõmu. Isiknäitusele "Maalides vabaks" Draakoni galeriis (28.04–24.05.2025) oli publikule vaatamiseks koondatud neist õnnestunumad.

AkzoNobel Kunstipreemia on vanim erakapitalil väljaantav kunstipreemia Eestis, millega alustati 1996. aastal. Akzo Nobel Baltics AS omab vanimat ja tähelepanuväärseimat ettevõttele kuuluvat kunstikollektsiooni Eestis, millele pandi alus 1990. aastal.

Möödunud aastal pälvis AkzoNobel kunstipreemia Robin Nõgisto teosega "Portable Pocket Television".

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

