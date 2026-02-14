Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

Klassikaraadio uuriva muusikaajakirjanduse saates "Pähklipureja" analüüsisid Eesti Laul 2026 finaali pääsenud lugusid Vaiko Eplik, Rasmus Puur ja Maria Listra. Kõne all oli harmooniline ökonoomsus, laulutehniline kvaliteet, aga ka tehisintellekti ilmingud.

Kõik finaallood läbisid Rasmus Puuri ja Vaiko Epliku muusikateoreetilise analüüsi ning bel canto koolkonna printsiipide järgi hindas lauljate sooritust Maria Listra. Üle ega ümber ei saanud ka tehisintellektist.

"See on keeruline teema, aga see on tulnud, et jääda," tõdes Vaiko Eplik, kes tajus AI jälgi kahes finaali pääsenud loos. "Minu jaoks on kahes loos midagi võõrast – harmoonia seisab paigal ja sa pead ise juurde mõtlema liikumisi, mis seal loomulikult oleks." Küsimusi tekitasid Marta Pikani "Kell kuus" ja ansambli Stockholm Cowboys' "Last Man Standing".

"Ma tunnen seda Suno lõhna selle asja juures. Stig Rästa on ka üks esimesi avalikke Suno ehk muusika-AI kasutajaid ja promojaid produtsendina ja ta on sellest loost teinud kümneid promo-variante. Sama laulu ("Last Man Standing" - toim) on võimalik kuulata ka AI-Reet Linna esituses "Prillitoosi" saates," rääkis Eplik.

"Mul tekib ka see küsimus, et selle neljataktise fraasi jooksul – mis, mulle tundub, et ei saa olla inimtekkeline – et seal ei ole ka kusagil hingata. Ma tahan näha, kus nad hingavad ja mida nad laval teevad. Ühtegi pilli seal mängida ei saa. /…/ Kes viimasena püsti jääb, on igal juhul võidumees ja minu õnnistus kogu meeskonnale," ütles Eplik.

Rasmus Puur tõdes kokkuvõtlikult, et Eesti Laulu finaali pääsenud lugudesse on jõudnud sõda. "Väga palju on sellist agressiooni, tumedust, mingit süngust ja pahelist tungivust – see on ilmselt mingi aja märk. Kõik heeblid on põhjas ja see tungib mulle hästi peale – ja tõesti, ma olin päris väsinud pärast seda, kui olin kõik need lood läbi kuulanud," rääkis Puur. "Ja temaatiliselt ka sellest põgenemine, teatud eskapistlikud nüansid," lisas Vaiko Eplik.

Eksperdid tõdesid, et puudu jäi loomingulisest mõtlemisest ja originaalsest lähenemisest. "Natuke on tunda, et tehakse üks lugu – mõeldakse, mis toimib, mis oleks kihvt. Aga midagi hinge pealt ära ütlemist või sisemist momenti? Ma tajun, et produtseeritakse lihtsalt üks teos, mis toimiks," ütles Puur.

"Paljud hinge-pealt-ära lood jäävad eelvalikusse kinni," märkis Maria Listra, kes on paar aastat tagasi teinud ka eelžürii tööd.

Kes röövib finaalis ekspertide hinnangul kogu show? Kuula kõikide laulude analüüsi: