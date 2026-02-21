X!

Pildid: EKA galeriis avatud grupinäitus küsib, mida teha totalitaarsete režiimide pärandiga

Kunst
Näituse „Pilt on illustratiivne“ avamine EKA galeriis
Vaata galeriid
16 pilti
Kunst

20. veebruaril avati EKA galeriis grupinäitus "Pilt on illustratiivne. Sekkumised Tallinna vana lennujaamaterminali monumentaalmaalidesse".

Näitus on alguse saanud praktilisest vajadusest suhestuda kahe ideoloogiliselt laetud sotsrealistliku monumentaalmaaliga Tallinna Lennujaama vanas terminalis. Üks neist on Viktor Karruse "Moskva vaade" ja teine Richard Sagritsa "Tallinna vaade" (mõlemad 1955).

2025. aastal toimus koostöös Tallinna Lennujaamaga konkurss sekkuvate kunstiteoste loomiseks, kuid võidutöö jäi tellija otsusel siiski teostamata. Näituse jaoks on maalid laenutatud EKA-sse, et tutvustada kunstnike sekkumisi dialoogis algsete teostega. Lisakihte avavad lennujaamaga seonduvad arhiivimaterjalid. Pärast näitust antakse teosed üle Eesti Kunstimuuseumile.

Näitus on valminud projekti "Monumendi uued raamid" raames, mis on Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli koostööprojekt.

Näitusel osalevad kunstnikud Hanna Piksarv, Kati Saarits, Anna Škodenko, Sigrid Viir, Jevgeni Zolotko, Viktor Karrus ning Richard Sagrits. Kuraatorid on Linda Kaljundi ja Kirke Kangro, arhiivimaterjalide kuraator Jarmo Kauge.

Näitus jääb EKA galeriis avatuks kuni 22. märtsini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:52

Kleer Suursild: mingis mõttes on omalooming nagu teole koda

13:55

Kultuuriportaal soovitab: David Lynchi "Straighti lugu" Jupiteris

13:49

Arvustus. "Halastus": mälu koorma ja tegutsemisvajaduse vahel

12:50

New Yorgis ÜRO peakorteris esitletakse Eesti lastekirjanduse illustratsioone

12:46

Pildid: EKA galeriis avatud grupinäitus küsib, mida teha totalitaarsete režiimide pärandiga

09:44

Nädala album. Charli XCX-i "Wuthering Heightsil" on ambitsioon ka filmist eraldatuna püsti püsida

20.02

Pärnu suvelavastus noorest merekarust kolib talveks Tallinna Lennusadamasse

20.02

Ugala teatri lavale jõuab põnevusdraama "Seisukoht"

20.02

Uue muusika reede: U2, Lana Del Rey, SZA, Moby, Inger

20.02

Sinijärve raamatusoovitused: Kristi Küppari "Viimane lusikas" on lõbus lugu

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

20.02

Runge: jumal tänatud, et õppima asuvad noored ei tea, kui õudne on kunstnik olla

20.02

Rannap: "Suudlus läbi jäätunud klaasi" ei olnud minu jaoks alguses midagi erilist

19.02

Pildid: selgusid 2025. aasta kauneimad Eesti raamatud

20.02

Lokk: lahkuda tuleb siis, kui on lõbus, mitte siis, kui kõik ootavad su surma

20.02

Arvustus. Rainer Sarneti "Hamletit" vaadates üks silm nuttis ja teine naeris

20.02

Uue muusika reede: U2, Lana Del Rey, SZA, Moby, Inger

09:44

Nädala album. Charli XCX-i "Wuthering Heightsil" on ambitsioon ka filmist eraldatuna püsti püsida

20.02

Suri "Grey anatoomiast" tuntud näitleja Eric Dane

20.02

Raadioteatris esietendub ajalooline helirännak "Sõsarkond"

14.02

Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo