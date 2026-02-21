Pildid: EKA galeriis avatud grupinäitus küsib, mida teha totalitaarsete režiimide pärandiga

Näitus on alguse saanud praktilisest vajadusest suhestuda kahe ideoloogiliselt laetud sotsrealistliku monumentaalmaaliga Tallinna Lennujaama vanas terminalis. Üks neist on Viktor Karruse "Moskva vaade" ja teine Richard Sagritsa "Tallinna vaade" (mõlemad 1955).

2025. aastal toimus koostöös Tallinna Lennujaamaga konkurss sekkuvate kunstiteoste loomiseks, kuid võidutöö jäi tellija otsusel siiski teostamata. Näituse jaoks on maalid laenutatud EKA-sse, et tutvustada kunstnike sekkumisi dialoogis algsete teostega. Lisakihte avavad lennujaamaga seonduvad arhiivimaterjalid. Pärast näitust antakse teosed üle Eesti Kunstimuuseumile.

Näitus on valminud projekti "Monumendi uued raamid" raames, mis on Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli koostööprojekt.

Näitusel osalevad kunstnikud Hanna Piksarv, Kati Saarits, Anna Škodenko, Sigrid Viir, Jevgeni Zolotko, Viktor Karrus ning Richard Sagrits. Kuraatorid on Linda Kaljundi ja Kirke Kangro, arhiivimaterjalide kuraator Jarmo Kauge.

Näitus jääb EKA galeriis avatuks kuni 22. märtsini.