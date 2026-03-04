Eduard Vilde kirjanduspreemia pälvis Andrus Kivirähk
Eduard Vilde 161. sünniaastapäeval kogunes Pajustis Eduard Vilde nimelise kirjandusauhinna žürii ning valis tänavuse laureaadi. 2026. aasta Eduard Vilde nimelise kirjandusauhinna pälvis Andrus Kivirähk teosega "Eesti rahva uued jutud".
Žürii tõstis esile teose raamatu kerget ning mõnusat loetavust ning iseloomu "vana hea Kivirähk".
Tänavu kandideerisid Eduard Vilde nimelisele kirjandusauhinnale teosed:
- Kairi Look "Tantsi tolm põrandast"
- Kaur Riismaa "Väsinud valguse teooria"
- Gert Kiiler "Mineviku eest ei pääse"
- Andrus Kivirähk "Eesti rahva uued jutud"
- Eva Koff "Õhuskõndija"
- Andrus Kasemaa "Minu kangelased"
Eduard Vilde nimeline kirjandusauhind on Eesti pikima traditsiooniga kirjandusauhind. Auhind asutati 1965. aastal. Auhind antakse igal aastal välja möödunud aastal ilmunud parimale Eduard Vilde loomingulist traditsiooni järgivale eesti kirjandusteosele.
Toimetaja: Kaspar Viilup