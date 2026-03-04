Rahvusraamatukogus toimub raamatuaasta lõpukonverents "Eesti raamat – kaua võib?"

Konverents keskendub eesti raamatukultuuri olevikule ja tulevikule, käsitledes muu hulgas lugemisharjumusi, kirjandusharidust ja -teadust, eesti kirjandust nii tehisaru ajastu kui rahvusvaheliste kultuurisidemete kontekstis ning meie omakeelse kirjanduse vahetut tulevikku ehk noorte autorite loomingut.

Esmakordselt tutvustatakse täismahus 2025. aastal tehtud lugemisuuringu "Eestlane loeb 2025" tulemusi, kõrvutatakse teiste riikide andmetega ning varasemate uuringutega.

Konverentsi üks eesmärk on mitte piirduda üksnes tulevikust ja tulevastest põlvkondadest kõnelemisega, vaid lasta võimalikult palju kõlada noorte inimeste endi mõtetel, seetõttu on esinejate seas kirjanike, teadlaste, õpetajate ning teiste kultuuri- ja haridustegelaste kõrval ka õpilasi ning noori kirjanikke.

Ettekannetele lisaks toob konverentsi kultuuriprogramm külaliste ette raamatuaasta ainelist pärandit. Rahvusraamatukogus näeb nii rahva ühistööna valminud tikitud piltvaipa kui ka fotode ja videomaterjali kaudu selle piltvaiba sündimise lugu. Külalised saavad fotode ja videote kaudu meenutada ka eesti raamatu aasta sündmusi.

Lisaks avatakse konverentsi ajaks RaRa fuajees suur raamatukujunduse ülevaatenäitus "Kujundlikud kurvid: 70 aastat raamatukujunduse konkurssi Eestis", kus on väljas üle 700 auhinnatud raamatu.