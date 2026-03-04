X!

Rahvusraamatukogus toimub raamatuaasta lõpukonverents "Eesti raamat – kaua võib?"

Kirjandus
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu Autor/allikas: Martin Siplane
Kirjandus

Mullu jaanuaris alanud eesti raamatu aasta lõpukonverents "Eesti raamat – kaua võib?" 13. ja 14. märtsil Eesti Rahvusraamatukogus, ühtlasi tähistatakse üritusega ka emakeelepäeva.

Konverents keskendub eesti raamatukultuuri olevikule ja tulevikule, käsitledes muu hulgas lugemisharjumusi, kirjandusharidust ja -teadust, eesti kirjandust nii tehisaru ajastu kui rahvusvaheliste kultuurisidemete kontekstis ning meie omakeelse kirjanduse vahetut tulevikku ehk noorte autorite loomingut. 

Esmakordselt tutvustatakse täismahus 2025. aastal tehtud lugemisuuringu "Eestlane loeb 2025" tulemusi, kõrvutatakse teiste riikide andmetega ning varasemate uuringutega. 

Konverentsi üks eesmärk on mitte piirduda üksnes tulevikust ja tulevastest põlvkondadest kõnelemisega, vaid lasta võimalikult palju kõlada noorte inimeste endi mõtetel, seetõttu on esinejate seas kirjanike, teadlaste, õpetajate ning teiste kultuuri- ja haridustegelaste kõrval ka õpilasi ning noori kirjanikke.

Ettekannetele lisaks toob konverentsi kultuuriprogramm külaliste ette raamatuaasta ainelist pärandit. Rahvusraamatukogus näeb nii rahva ühistööna valminud tikitud piltvaipa kui ka fotode ja videomaterjali kaudu selle piltvaiba sündimise lugu. Külalised saavad fotode ja videote kaudu meenutada ka eesti raamatu aasta sündmusi.

Lisaks avatakse konverentsi ajaks RaRa fuajees suur raamatukujunduse ülevaatenäitus "Kujundlikud kurvid: 70 aastat raamatukujunduse konkurssi Eestis", kus on väljas üle 700 auhinnatud raamatu.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:55

Galeriis Artrovert avati Kristel Schwede foto- ja maalinäitus

18:50

Draamateatri lavale jõuab plahvatusohtliku ema ja poja suhte lugu

18:30

Ülevaade. Murmurs 2026. Leedu uute talentide esindusfestival

17:03

Laste loomevõistlus kutsub jagama isiklikke valukogemusi

16:58

Rahvusraamatukogus toimub raamatuaasta lõpukonverents "Eesti raamat – kaua võib?"

16:55

Eduard Vilde kirjanduspreemia pälvis Andrus Kivirähk

16:14

"Pealtnägija" päev Urmas Vadiga: kuidas sai lugemist vihkavast lapsest menukirjanik?

15:05

Otseülekanded lõppenud: Eesti muusikaturu fookuspäev Uuendatud

10:27

Kivirähk: "Eesti rahva uued jutud" ei ürita lugejat õpetada

09:54

Katariina Aule "Leivalaul" valiti Tampere lühifilmifestivali programmi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

03.03

Paavo Järvi alustab 2028. aastast tööd Londoni filharmooniaorkestri peadirigendina

03.03

Tõnu Õnnepalu: Tammsaare on igavene vigurivänt ja naljahammas

03.03

Esimest korda toimuv festival Tartu Punch soovib suuremate artistidega meelitada ka välispublikut

03.03

Liimets: "Õnn on elada me maal" meenutab, kui trööstitu nõukogude aeg oli

16:14

"Pealtnägija" päev Urmas Vadiga: kuidas sai lugemist vihkavast lapsest menukirjanik?

10:27

Kivirähk: "Eesti rahva uued jutud" ei ürita lugejat õpetada

28.02

Suri kitarrist Viktor Vassiljev

15:05

Otseülekanded lõppenud: Eesti muusikaturu fookuspäev Uuendatud

03.03

Keelenupp: Miks ekraaniaeg ei ole vaba aeg?

02.03

Pildid: Tuglase novelliauhinna pälvisid Fs ja Silvia Urgas

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo