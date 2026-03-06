X!

Pildid: Tallinnas esilinastus Indrek Spungini dokfilm Velikije Lukist

Indrek Spungini dokfilmi
5. märtsil esilinastus Tallinnas Indrek Spungini dokumentaalfilm "Õnn on elada me maal", mis vaatleb punkbändi Velikije Luki tegemisi 1980. aastate Eestis.

Nõukogude Liidus oodatakse 1980ndaid, mil suurte juhtide sõnul peab saabuma Kommunistlik paradiis, kuid tõde on sellest kaugel: kõikjal valitseb vaesus, puudus, ideoloogiline kontroll ning ohjeldamatu rakettide tootmine, et tulla moraalselt toime üha süveneva tuumasõja ohuga.

Keset kõige võikamat stagnaaega 1982. aasta oktoobri lõpus kogunevad ühe Pääsküla individuaalelamu garaaži pealsesse prooviruumi Ivo "Munk" Uukkivi, Allan Vainola, Peep Männil ja Villu Tamme ning panevad aluse punkbändile Velikije Luki.

Bändi liikmed saavad oma nahal tunda võimude repressioone (vahistamised, peksmised, sundravi, kontsertide keeld jne), kuid jätkavad visalt oma teed, toetudes alkoholi julgustavatele aurudele, mis juhuslike kokkusattumuste kaudu viib kogu Nõukogude Liidu kokkuvarisemiseni.

Arhiivikaadrite ning kontserdisalvestuste kõrval on filmis väga oluline roll ka taaslavastustel. Ivo Uukkivi, Villu Tamme ja Allan Vainola kõrval teevad filmis kaasa ka vennad Eskod ja Uukkivi poeg Artur Ulf. 

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

