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Suri Velikije Luki trummar Raik Kuusemets

Muusika
Raik Kuusemets Velikije Luki 35. sünnipäeva kontserdil.
Raik Kuusemets Velikije Luki 35. sünnipäeva kontserdil. Autor/allikas: Arno Saar
Muusika

Punkansambli Velikije Luki trummar Raik Kuusemets suri 63-aastaselt.

Raik Kuusemets sündis 29. oktoobril 1962. aastal.

"Teatame kurbusega, et trummar Raik lahkus täna ootamatult meie seast. Aitäh, kallis sõber, Sinuga oli alati lõbus ja tore!" teatas bänd sotsiaalmeedias.

Punkansambel Velikije Luki kogunes esimest korda 1982. aasta oktoobri lõpus. Esimese koosseisu moodustasid Ivo Uukkivi, Allan Vainola, Peep Männil ja Villu Tamme.

Toimetaja: Karmen Rebane

kirjandusministri juures

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