Suri Velikije Luki trummar Raik Kuusemets

Raik Kuusemets sündis 29. oktoobril 1962. aastal.

"Teatame kurbusega, et trummar Raik lahkus täna ootamatult meie seast. Aitäh, kallis sõber, Sinuga oli alati lõbus ja tore!" teatas bänd sotsiaalmeedias.

Punkansambel Velikije Luki kogunes esimest korda 1982. aasta oktoobri lõpus. Esimese koosseisu moodustasid Ivo Uukkivi, Allan Vainola, Peep Männil ja Villu Tamme.