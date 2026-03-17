Universal Music lubab uue One Nordic mudeli alla koondada ka Eesti ja Baltikumi

Möödunud nädalal teatas Universal Music Nordic, et loob uue One Nordic mudeli, kuhu kuuluvad lisaks Põhjamaadele ka Balti riigid. Plaadifirma esindajad keeldusid täpsustamast, kuidas One Nordicu töö Eestis täpselt kajastuma hakkab, nimetades seda ettevõtte siseküsimuseks.

9. märtsil teatas Universal Music Central Europe all tegutsev Universal Music Nordic, et loob uue One Nordic mudeli, mis hakkab asendama riigipõhiseid esindusi, nagu seda oli veebruarikuus suletud Universal Music Estonia, mis vastutas ka Läti ja Leedu eest. Uues mudelis juhitakse Põhja- ja Baltimaade tegevust Rootsist.

"One Nordic on pandud kokku spetsiaalselt selle piirkonna jaoks, luues paremaid tingimusi koostööks, paindlikkuseks ning kasvuks kõikidel Põhjamaade turgudel. Sealjuures hoiavad meeskonnad Taanis, Norras, Rootsis, Soomes ja Baltimaades põhjalike teadmistega A&R, turunduse ja artistide arendamise vallast tugevat sidet kohaliku tasandiga," seisab Universal Music Swedeni lehel avaldatud pressiteates.

"Eesmärk on anda läbi sidusama ja piirideülese organisatsiooni artistidele paremad võimalused tiibade sirutamiseks – nii regionaalselt kui ka globaalselt," lisab Universal Music.

Universal Music Central Europe'i juht Frank Briegmann lisab, et "One Nordic on julge ning edasivaatav samm, millest peegeldub piirkonna tugevus ning ambitsioon juhtida. Liikudes eemale riigipõhistest struktuuridest ja asendades need ühtselt töötava piirkondliku organisatsiooniga, seab Universal Music Nordic uued standardid teadmiste jagamises, koostöö tugevdamises ning artistide mõju laiendamises nii antud piirkonnas kui ka Euroopas."

Kuigi pressiteates on kahel korral ära mainitud Balti riikide tiimid, ei ole välja toodud, kuidas mudel toimib ja kes seal töötama hakkavad. Lisaks ei leia kuue uue ametikoha seast ka ühtegi sellist, mille tööülesannete hulka kuuluks kohalike tiimide eest vastutamine.

ERR pöördus ka Universal Music Nordicu ning One Nordicu juhi Joakim Johanssoni poole, kes pressiteates esitatud väiteid laiendama ei soostunud.

ERR-i küsimustele, kas Eestis hakkab tööle uus Universalit esindav One Nordicu tiim, kes sinna kuuluvad, kuidas ja kas One Nordicu töö Eestis ning Baltikumis kajastub või kas siin kandis piirneb töö lihtsalt turunduse ja levitamisega, Universal Musicu esindajad vastust ei andnud.

"Nagu pressiteates välja tõime, siis on Balti riigid osa laiemast One Nordicu struktuurist. Organisatsiooni siseküsimusi me põhimõtteliselt ei kommenteeri," ütles Universal Music Entertainment GmbH kommunikatsioonidirektor Ann-Sophie Herkel ERR-ile.