Anu Aun Epp Maria Kokamäe portreefilmist: tahtsin teada, mis on ta edu valem

Sel nädalal jõuab kinodesse režissöör Anu Auna portreefilm "Epp Maria. Elu maalides". kunstnik Epp Maria Kokamäest. ERR-ile antud intervjuus ütles Aun, et teda hakkas huvitavama, kuidas on võimalik olla nii produktiivne ja huvitava käekirjaga kunstnik, aga pühendunud kunstnikuelu kõrvalt luua ka kaunis kodu ning perekond

"Epp Maria Kokamäe looming on mulle meeldinud praktiliselt lapsepõlvest saadik, kuskil teismelisena ostsin esimesed kalendermärkmikud tema piltidega ja väga hindasin neid," ütles režissöör Anu Aun ja lisas, et Kokamäe looming on imbunud tema ellu eri viisidel. "Üks lemmikkohti, kus mulle meeldis kirjutada stsenaariume, oli Komeedi kohvik, kus olid seina peal Epu maalid, Anni toidud, Liisu nõud ja Jaagu tehtud mööbel, kogu see keskkond oli minu jaoks nii inspireeriv, ma tundsin seal end väga hästi."

Aun selgitas, et teda hakkas huvitavama, kuidas on võimalik olla nii produktiivne ja huvitava käekirjaga kunstnik, aga selle pühendunud kunstnikuelu kõrvalt luua ka nii võimas, ilus ja kaunis kodu ning perekond. "See protsess on kestnud kaks aastat, filmisime ühe aasta vältel, see oli just tema juubeliaasta, ta sai 65-aastaseks, mõte ühe aasta jooksul filmida tuli sellest, et Epp on öelnud, et ta on aastaaegade kunstnik ning tema maalid ja toimetused muutuvad vastavalt sellele, millised on aastaaegade rütmid."

"Ma tegelikult alguses väga kartsin talle helistada, mul oli teatav aupaklikkus, et kuulus kunstnik ja mis siis saab, kui ta ütleb ei, sest ma väga tahtsin seda filmi väga teha," ütles ta ja mainis, et õnneks oli Epp Maria Kokamägi kohe nõus. "Ta oli mu eelmisi filme näinud ja see ilmselt julgustas teda jah-sõna andma."

Tema sõnul oli Epu suhe kaameraga hästi loomulikult. "Ta on televisiooni piisavalt palju intervjuusid andnud, et ta võttis seda hästi loomulikult, meie panime kaamera käima ja tema toimetas, aeg-ajalt ma küsisin mingeid küsimusi, et vestelda ka sügavamatel teemadel, aga ma usun, et ta on hästi ehe ja päris tema ise seal kaamera ees."

"Mind isiklikult huvitas, mis on tema saladus või mõnes mõttes ka edu valem, ma püüan alati filme teha inimestest, kellest mul on midagi olulist õppida," nentis režissöör ja lisas, et ta sai selle edu valemi teada ning loodetavasti tuleb see ka filmist välja. "Üks oluline asi on see, et oma unistuste nimel tuleb päris palju vaeva näha, talle pole ka midagi sülle kukkunud."