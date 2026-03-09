X!

Kinodesse jõuab dokumentaal maalikunstnik Epp Maria Kokamäest

Film
„Epp Maria. Elu maalides“
„Epp Maria. Elu maalides“ Autor/allikas: kaader filmist
Film

21. märtsil jõuab kinodesse dokumentaalfilm "Epp Maria. Elu maalides". Film jälgib kevadest kevadeni ühe aasta kulgu kunstniku Sepamaa talus, kus elu eemal linnakärast kulgeb looduse ja aastaaegade rütmis.

Filmis tegutsevad lisaks Epp Mariale tema kuldsete kätega abikaasa Jaak Arro ning nende lapsed – galerist ja keraamik Liisu Arro, kokaraamatute autor ja kohvikupidaja Anni Arro ning operaator ja fotograaf Johannes Arro koos oma perede ja koduloomadega.

Režissöör Anu Auna sõnul on teda oma filmides huvitanud naiseks olemise erinevad tahud. "Minu eelmine film "Vetelkõndija" avas naiseks olemist läbi poetess Kristiina Ehini maailma. Epp Maria puhul köitis mind naine, kellel on sarnaselt olnud julgust käia oma rada ja oskus luua enda ümber maailm, kus tal endal ja tema lähedastel on hea olla. Ta ei ürita kellelegi meeldida. Talle lihtsalt on antud anne enda ümber igal sammul ilu luua – nii oma elus kui loomingus. See inspireerib inimesi. Inspireeris mindki. Tal on õnnestunud ühendada pühendumus kunstile ja perekonnale ning anda armastus ilu ja loomingu vastu edasi ka oma lastele. Mind huvitas, kuidas selline tasakaal sünnib," ütles Aun.

Filmi režissöör on Anu Aun, produtsent Maie Rosmann, operaatorid Heiko Sikka ja Johannes Arro, montaažirežissöör Mirjam Jegorov, helirežissöör Indrek Soe ning helilooja Mick Pedaja.

"Epp Maria. Elu maalides" jõuab kinodesse 21. märtsil.

Toimetaja: Karmen Rebane

