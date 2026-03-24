Tallinnas esineb industriaal-metal'i bänd Fear Factory

Fear Factory tuli kokku 1989. aastal. Enam kui 35 aasta jooksul on bänd välja andnud kümme stuudioalbumit, nagu näiteks "Demanufacture" (1995) ja "Obsolete" (1998). Ansamblisse kuuluvad asutajaliige ja kitarrist Dino Cazares, bassist Tony Campos, vokalist Milo Silvestro ja trummar Pete Webber.

Fear Factory esineb Tallinnas Helitehases "Cybernetic Domination" maailmaturnee raames. Külalisesinejad on Crystal Lake, Hate ja The Nocturnal Affair.