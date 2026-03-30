Galerii: Angela Soop avas Kadrioru galeriis näituse "Hecuba päralt"

Teatripäeval, 27. märtsil avanes Kadrioru galeriis Angela Soobi isiknäitus "Hecuba päralt".

Isiknäitus hõlmab ülevaadet teostest, mis valminud aastatel 2000–2026. Väljapanekul saavad kokku varasemad tahvelmaalid, fotod, joonistused, kangateosed ja kohaspetsiifilised installatsioonid.

Angela Soop (Kaili-Angela Konno, s. 1970) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maali erialal 1999. aastal ja 2018. aastal magistrikraadiga kunstihariduses. Ta on aastaid taaskasutanud ja mõtestanud erinevaid materjale luues suuremahulisi kohaspetsiifilisi ruumiinstallatsioone, mis sekkuvad ja muudavad ruumi.

Näitus "Hecuba päralt" on avatud 16. maini.

Toimetaja: Karmen Rebane

11:13

New Yorgi residentuurikonkursi võitis Diana Tamane

10:59

Riste Sofie Käär: raamatukogud pole enam lihtsalt stiilipuhtad kirjandushoidlad

09:04

Galerii: Angela Soop avas Kadrioru galeriis näituse "Hecuba päralt"

08:48

Joel Jans avaldas põnevusromaani "Rõngu roimad 3: Viimnepäev"

08:27

Keelesäuts. Aeg on raha

29.03

Tekstiilikonservaator: Põldroosi gobelään-eesriie on väga hästi säilinud

29.03

Galerii: Sillamäel toimusid Mart Poomi noorusaastatest rääkiva lühifilmi võtted

29.03

Loe katkendit Dörte Hanseni romaanist "Õunamaa"

29.03

Von Krahli teatris jõuab publiku ette Marto Mägi muusikaline lavastus "Ooper"

29.03

Mikk Jürjens: mulle on viimasel ajal tantsumuusika ja isegi techno hakanud meeldima

29.03

Elen Lotman: Eesti filmi potentsiaal põrkab päevast päeva vastu lämmatavat rahapuudust

27.03

Video: Kõrve ja Võigemast esitasid teatripreemiatel oma versiooni Inese loost "Keerlen"

29.03

Rasmus Kaljujärv: üks kriitik ütles mulle aasta tagasi, et ma oskan isegi teksti anda

28.03

Video: Tallinna linnateatri meesnäitlejate esituses kõlas 5miinuse lugu "Vanad noormehed"

27.03

Galerii: selgusid teatripreemiate laureaadid

27.03

Video: Andres Raag kandis ette Nublu ja Vaiko Epliku loo "Lausu tõtt"

25.03

Suri muusikaettevõtja ja kontserdikorraldaja Anton Must

29.03

Galerii: Sillamäel toimusid Mart Poomi noorusaastatest rääkiva lühifilmi võtted

26.03

Valdur Mikita: rikkast naabrimehest hullemini mõjub tajutud ebaõiglus

29.03

Arvustus. Tagasi kinotööstuse McDonald'sis

