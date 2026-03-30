Galerii: Angela Soop avas Kadrioru galeriis näituse "Hecuba päralt"

Isiknäitus hõlmab ülevaadet teostest, mis valminud aastatel 2000–2026. Väljapanekul saavad kokku varasemad tahvelmaalid, fotod, joonistused, kangateosed ja kohaspetsiifilised installatsioonid.

Angela Soop (Kaili-Angela Konno, s. 1970) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maali erialal 1999. aastal ja 2018. aastal magistrikraadiga kunstihariduses. Ta on aastaid taaskasutanud ja mõtestanud erinevaid materjale luues suuremahulisi kohaspetsiifilisi ruumiinstallatsioone, mis sekkuvad ja muudavad ruumi.

Näitus "Hecuba päralt" on avatud 16. maini.