X!

Indrek Hargla avaldas uue romaani "Mõrv Südalinna kultuurikeskuses"

Kirjastus Mooses avaldas "Kriminaalse raamatukogu" sarjas Indrek Hargla uue kriminaalromaani "Mõrv Südalinna kultuurikeskuses".

Romaan on järg sarja "Kriminaalne raamatukogu" avateosele "Heade mõrvade linn" ning seda võib autori sõnul nimetada ideeromaaniks, milles põimuvad poliitilise põnevusloo ja intellektuaalse satiiri elemendid. Peategelane on Tartu Vaimu muuseumi töötaja ja endine eradetektiiv Laura Peegel, kes asub uurima Tartu uues kultuurikeskuses toimunud tapmist.

Iga uus samm uurimises viib Laura sügavamale Tartu intriigide, akadeemiliste rivaalitsemiste ja varjatud vandenõude keskele. Nende keskmes on rohevõrgustikud, mis püüavad ellu viia "õiget" rohepööret, ülikooli geeniteraapia programm "Käsikivi", riiklikult salastatud semiootikute läbimurdev avastus "Metakood" ning Toomemäe alt leitud salapärane muistis, mille avalikustamine võib nihutada senist rahvuslikku narratiivi.

 Romaan käsitleb kriitiliselt projektipõhiseks muutunud ühiskonda ja kantseliidikeele võimutsemist. Autor ironiseerib maailma üle, kus moraalsed valikud vormistatakse eesmärkide ja mõõdikute tabelitena. Arengukavad, mõjuhinnangud ja analüüsid asendavad selget mõtlemist, probleemidega tegelemise asemel valitseb sõnaline konstrueerimine.

Toimetaja: Kaspar Viilup

15:50

Kikumu esinejate hulka lisandusid Maria Somerville ja Nigeeria disko-pioneer Oby Onyioha

15:27

Novod: Jaapani animatsioon on aasta-aastalt aina populaarsemaks läinud

15:19

EKKM-i projektijuht: Köler Prize ei ole kunagi kunstnike vahel pinget tekitanud

13:27

Sõpruses jõuab vaatajate ette värske dokfilm "Ekraaniproovid Köler Prize'ile 2026"

12:54

Brigitte Susanne Hunt: suunamudija peab vastutama enda sõnade eest

12:42

Camera Erotica viib erootilised lühifilmid kokku Maria Fausti muusikaga

10:57

Festivalil Tartu Punch esineb Rootsi kollektiiv Viagra Boys

09:42

Resident Advisori asutanud Eesti juurtega Paul Clement: mu vanavanemad elasid Sydneys Saaremaa elu

09:28

Indrek Hargla avaldas uue romaani "Mõrv Südalinna kultuurikeskuses"

09:22

Euroopa fantaasiafilmide konkursil osaleb Katariina Aule "Leivalaul"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13.04

Ülevaade. Botastes ja kiledressides publik võttis Järvi ja Tüüri Chicagos soojalt vastu

12:54

Brigitte Susanne Hunt: suunamudija peab vastutama enda sõnade eest

14.04

"Psühho" hooaja viimastes saadetes uuritakse ühtekuuluvust ning ärapanemist

14.04

Vanemuise "La traviatas" kohtuvad ooper ja muusikal

14.04

Teletorni uutel näitustel näeb ETV teledaame ja legendaarseid spordireportereid

14.04

Priit Põldma: otsime teatrist kinnitust, et väikese rahva seast on võrsunud suuri inimesi

12.04

Jaan Rekkor: tihti jääb teatris tunnustamata näitleja, kes mängib tähelepandamatult

09:28

Indrek Hargla avaldas uue romaani "Mõrv Südalinna kultuurikeskuses"

14.04

The Exploitedi edasilükatud Tallinna kontsert toimub juulis

13.04

Kinoliit toob vaatajate ette valiku keelatud Eesti filmidest

