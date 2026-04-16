Sihtasutuse Tartu 2024 juhiks valiti Annela Laaneots

Annela Laaneots on töötanud Euroopa kultuuripealinna heaks seitse aastat. Ta liitus meeskonnaga pool aastat enne tiitlivõitu ning vedas regionaalse koordinaatorina Lõuna-Eesti koostööd nii tiitlivõiduks, kultuuripealinna ettevalmistuste ajal, tiitliaastal kui ka selle järel.

Varasemalt on ta töötanud nii avalikus kui erasektoris, sealhulgas Euroopa kultuuripärandiaasta eestvedajana, Coca-Cola Hellenic Baltikumi kommunikatsiooniosakonna juhina, Sisekaitseakadeemia kommunikatsioonijuhina ning mitme väljaande peatoimetajana. Lisaks on ta olnud ligi kakskümmend aastat Tallinna Ülikooli õppejõud.

Annela Laaneots valiti sihtasutuse juhatuse liikmeks Tartu 2024 nõukogu otsusega. Seni täitis juhatuse liikme kohuseid finantsjuht Toomas Peterson, kes asus sellele kohale pärast Kuldar Leisi siirdumist taristuministriks.

"Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna projekti raames suutis Tartu koos Lõuna-Eestiga esmakordselt ühendada 20 omavalitsust ja tuhanded inimesed ühiseks rahvusvaheliselt mõjukaks kultuuriprojektiks. Hoidmaks seda energiat ja koostööd elus ka edaspidi ja anda piirkonna kultuurielule veelgi hoogu juurde, on käivitunud töö, et kujundada välja piirkondlik koostöömudel, mis aitaks kultuuripealinna mõju pikaajaliselt hoida ja kasvatada," ütles Laaneots.

Laaneotsa sõnul on jätkutegevustel ka üleeuroopaline mõõde. "Meie sihtasutus juhib eelmisest aastast alates rahvusvahelist Euroopa kultuuripealinnade pärandiprojekti "ECoC Echo" ("Euroopa kultuuripealinnade kaja"), mis ühendab üheksa riigi Euroopa kultuuripealinnu ja mille eesmärk on töötada välja kultuuripealinnade tiitliaasta järgsed koostöömudelid regionaalarengu, koostöö ja ühise kultuurikorralduse edendamiseks kogu Euroopas. Sellest tõotab tulla palju kasu Eesti kultuurikorraldajatele, kes saavad võimalusi koostööks teiste riikidega ja võimaldab tuua parimaid kultuurikorralduse praktikaid Tartusse ja Lõuna-Eestisse."

Sihtasutuse Tartu 2024 nõukogu esimehe, Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on väga oluline, et sihtasutus on saavutanud võimaluse olla Euroopa kultuuripealinnade tiitliaasta järgsete koostöömudelite väljatöötamise üleeuroopalise koostöö eestvedaja, sest see toob kasu ka Tartule ja Lõuna-Eestile.

"Euroopa kultuuripealinna eduka läbiviimise nurgakiviks oli hea koostöö partnerite vahel, ja Annela oli Lõuna-Eesti koostöö eestvedaja. Tiitliaasta järgselt on oluline nii Eesti kui Euroopa partneritega koos saavutatut hoida kui kultuuripealinna tulemusi võimendada," ütles Urmas Klaas.