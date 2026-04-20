Videod: ERR-i arhiivipärlid Ester Pajusoost

"Kessu: Kõverad joonlauad" (1980)

Vahva telelavastus kahest toredast mängukaaslasest Kessust ja Tripist Robert Vaidlo kirjutatud raamatu "Kessu" ainetel. Seekord käivad sõbrad poes kõveraid joonlaudu ostmas. Mängivad Ester Pajusoo, Väino Luup, Alice Talvik, Tõnu Aav ja Heiki Roots. Režissöör Uno Leies, muusika kirjutas Ülo Vinter.

"Kessu: Söögiautomaat" (1980)

Lastelavastus kahest toredast mängukaaslasest Kessust ja Tripist Robert Vaidlo raamatust "Kessu". Seekord paluvad nad Võlurilt abi söögiautomaadi valmistamisel ja proovivad seda ka normaalselt tööle saada. Valmivad aga väga imelikud toidud... Muusika kirjutas Ülo Vinter, režissöör Uno Leies.

"Kessu: Mängime poodi" (1981)

Lastelavastus kahest toredast mängukaaslasest Kessust ja Tripist Robert Vaidlo raamatu "Kessu" järgi. Selles loos lasevad Kessu ja Tripp võluril enda koju poe võluda, et seal siis päris müüjat ning ostjat mängida.

"Kessu: Kiri Aafrikast" (1981)

Lastelavastus kahest toredast mängukaaslasest Kessust ja Tripist Robert Vaidlo raamatust "Kessu". Viimases osas käivad nad koos Aafrikas. Režissöör Uno Leies.

"Nõiakivi: 1 | Vanaemade koosolek" (1979)

Ühes pealtnäha üsna tavalises metsas elavad jänesevanaema Sabiine, hundivanaema Susi Zuuzi ja karuvanaema Adelheid koos lapselaste Maare, Sulo ning Taisiga. Mitte väga kaugel nende kodudest seisab keset metsalagendikku hall ja sammaldunud kivi, mis juhuslikule möödujale mitte millegagi ei reeda oma saladust. Lustliku ja veidi hirmsagi loo kirjutas Heljo Mänd. Režissöör-lavastaja Uno Leies, helilooja Tõnis Kõrvits, kunstnik Tiiu Übi, juhtoperaatorid Vaido Saar ja Rein Spulge, helirežissöör Heli Paun, toimetaja Eve Viilup. Jänesetütar Maare - Ester Pajusoo, Vanaema Sabiine - Katrin Karisma, Susi Zuuzi - Vilja Palm, Hundipoeg Sulo - Ats Joorits, Vanaema Adelheid - Astrid Lepa, Karutütar Taisi - Malle Pärn, Kivivalvur Ropka - Erich Rein, Kivinõid - Vello Viisimaa.

"Isamaa pääsukesed" (2018)

"Isamaa pääsukesed" on Eesti Draamateatri ja Nargenfestivali ühistöö ning oli üks EV 100 teatrisarja "Sajandi lugu" lavastustest. Näidendi autor on Andrus Kivirähk, lavastaja Priit Pedajas.

Eesti Vabariik saab 100-aastaseks ja sel puhul otsustab näitering "Virmaline" tuua lavale Vabadussõjale pühendatud muusikali "Isamaa pääsukesed". Paraku pole Eesti elu saja aasta jooksul kuigi palju muutunud: kui tollal ei viitsinud mehed sõtta minna, siis nüüd ei viitsita teha näitemängu. Seega peavad tublid naised kogu koorma endi õlule võtma ja ise juubeli tähistamisega toime tulema.