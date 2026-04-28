Piltuudis: Ester Pajusoo saadeti Draamateatris viimsele teele

Eesti Draamateater, kus toimus Ester Pajusoo ärasaatmine, oli tema kauaaegne koduteater. Ta liitus teatriga 1959. aastal, enne seda töötas ta aastaid kompvekipakkijana. Aastate jooksul astus Pajusoo Draamateatri laval üles enam kui 125 rollis.

2023. aastast hakkas Pajusoo aktiivsest näitlejatööst taanduma. Viimase rolli tegi Pajusoo 2024. aasta lavastuses Olga Tokarczuki näidendist "Aja oma atra läbi koolnute kontide".