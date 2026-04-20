Hüvasti, Kessu! Suri näitleja Ester Pajusoo

Pajusoo lahkumist kinnitas Eesti Näitlejate Liit.

Ester Pajusoo (1956. aastani Lage) sündis 1. juulil 1934. aastal Tuhala vallas. Pajusoo lõpetas 1953. aastal Tallinna 1. Töölisnoorte keskkooli ja 1957. aastal Draamateatri õppestuudios.

1959. aasta liitus Pajusoo draamateatriga, mis jäi näitleja koduteatriks. Enne seda töötas Pajusoo aastaid kompvekipakkijana. Aastate jooksul astus Pajusoo Draamateatri laval üles enam kui 125 rollis.

2023. aastast hakkas Pajusoo aktiivsest näitlejatööst taanduma. Viimase rolli tegi Pajusoo 2024. aasta lavastuses Olga Tokarczuki näidendist "Aja oma atra läbi koolnute kontide".

Lisaks lavalaudadele esines Pajusoo tihti ka suurtel ja väikestel ekraanidel. Ta on mänginud filmides "Noor pensionär" (1972), "Karge meri" (1981) ja "Vana daami visiit" (2006) ning seriaalides ja sarjades "Tuulepealne maa" (2008), "Nõiakivi" (1979) ning "Kessu" (1980). Pajusoo on dubleerinud ka multifilme.

2011. aastal oli Pajusoo Eesti Näitlejate Liidu auraha laureaat.

2016. aastal, 81-aastaselt pälvis Pajusoo Eesti Draamateatri Suure Antsu parima naispeaosatäitja kolleegipreemia lavastusega "Mäed".

2004. aastal tunnustas president Pajusood Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

Noore näitlejana filmis "Näitleja Joller":



"Kui te vilistava S-iga sõja vastu võitlete, ei võeta teid tõsiselt. Aga muidu, tubli tüdruk!" ütles Toomas Joller (Voldemar Panso) filmis "Näitleja Joller" Sirjele (Ester Pajusoo).



See film valmis 1960. Aasta varem oli Ester Pajusoost saanud Eesti Draamateatri näitleja.