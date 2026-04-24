Galerii: Temnikova ja Kasela galerii uus näitus uurib ajaloo lavastamist

Temnikova & Kasela galerii avanes neljapäeval näitus "Ersatz Strata", mis ammutab inspiratsiooni loodusloomuuseumide visuaalsest keelest ja narratiivsetest võtetest.

Näitusel kohtuvad Tallinnas elav Ameerika kunstnik Zody Burke ja Stockholmis elav kunstnik Klara Zetterholm.

"Ersatz Strata" loob väljamõeldud arheoloogilise leiukoha, mis ammutab inspiratsiooni loodusloomuuseumide visuaalsest keelest ja narratiivsetest võtetest. Kunstnikud kasutavad reljeefe, skulptuure ja kineetilisi elemente, et kujutada paika, mida erinevad kultuurid on justkui korduvalt taasavastanud ja iga kord omal moel tõlgendanud.

Näitus uurib, kuidas tähendus tekib läbi eksponeerimise, kuidas ajalugu lavastatakse ning kuidas institutsioonid kujundavad meie arusaamu minevikust. Klara Zetterholmi varasem fiktiivse arheoloogia projekt "Discoveries at Valdaesti Umdar" pakub ühe lähtekoha: tema hüperrealistlikud figuurid ühendavad eelajaloolise rekonstruktsiooni ja kaasaegse fantaasia, paljastades teadusliku autoriteedi ja popkultuurilise kujutlusvõime segunemise. Zody Burke keskendub identiteediloomele, rahvuslikele müütidele ja institutsionaalsete ruumide esteetikale.

Väljapaneku avamisel toimus Los Angeleses tegutseva kunstniku 011668 performance.

"Ersatz Strata" on avatud 15. augustini.