Galerii: Temnikova ja Kasela galerii uus näitus uurib ajaloo lavastamist

Kunst
Klara Zetterholm & Zody Burke näituse
Vaata galeriid
62 pilti
Temnikova & Kasela galerii avanes neljapäeval näitus "Ersatz Strata", mis ammutab inspiratsiooni loodusloomuuseumide visuaalsest keelest ja narratiivsetest võtetest.

Näitusel kohtuvad Tallinnas elav Ameerika kunstnik Zody Burke ja Stockholmis elav kunstnik Klara Zetterholm.

"Ersatz Strata" loob väljamõeldud arheoloogilise leiukoha, mis ammutab inspiratsiooni loodusloomuuseumide visuaalsest keelest ja narratiivsetest võtetest. Kunstnikud kasutavad reljeefe, skulptuure ja kineetilisi elemente, et kujutada paika, mida erinevad kultuurid on justkui korduvalt taasavastanud ja iga kord omal moel tõlgendanud.

Näitus uurib, kuidas tähendus tekib läbi eksponeerimise, kuidas ajalugu lavastatakse ning kuidas institutsioonid kujundavad meie arusaamu minevikust. Klara Zetterholmi varasem fiktiivse arheoloogia projekt "Discoveries at Valdaesti Umdar" pakub ühe lähtekoha: tema hüperrealistlikud figuurid ühendavad eelajaloolise rekonstruktsiooni ja kaasaegse fantaasia, paljastades teadusliku autoriteedi ja popkultuurilise kujutlusvõime segunemise. Zody Burke keskendub identiteediloomele, rahvuslikele müütidele ja institutsionaalsete ruumide esteetikale.

Väljapaneku avamisel toimus Los Angeleses tegutseva kunstniku 011668 performance.

"Ersatz Strata" on avatud 15. augustini.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

11:40

10:08

08:44

08:22

08:15

23.04

23.04

23.04

23.04

23.04

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

23.04

22.04

23.04

21.04

23.04

23.04

30.03

20.04

22.04

23.04

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo