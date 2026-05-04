Kolmandal Nublikumil esineb Austraalia produtsent ja DJ Luude

DJ Luude
DJ Luude Autor/allikas: Nublikum
Keila lauluväljakul toimub 25. juulil järjekorras kolmas Nublikum. Festivali asutaja Nublu ja teiste kodumaiste esinejate kõrval astub lavale Austraaliast pärit DJ ja produtsent Luude.

Nublu astub sel aastal lavale koos kooslusega Tief City 44-ga, kellega koos toodi Eesti Laulu finaalis publiku ette kiiresti hitiks saanud singel "Kesselaid".

Kodumaistest artistidest astuvad üles veel Karl Killing, An-Marlen ja Nancy. DJ puldi taha läheb DJ Henrik Ehte.

Välismaise külalisena liitub festivaliga elektroonilise tantsumuusika DJ ja produtsent Luude, kelle karjäärile lükkasid hoo sisse remiksid-kaverid "Down Under" ja "Big City Life".

Kolmas Nublikum toimub 25. juulil.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

