Kolmandal Nublikumil esineb Austraalia produtsent ja DJ Luude

Välismaise külalisena liitub festivaliga elektroonilise tantsumuusika DJ ja produtsent Luude, kelle karjäärile lükkasid hoo sisse remiksid-kaverid "Down Under" ja "Big City Life".

Kodumaistest artistidest astuvad üles veel Karl Killing, An-Marlen ja Nancy. DJ puldi taha läheb DJ Henrik Ehte.

Keila lauluväljakul toimub 25. juulil järjekorras kolmas Nublikum. Festivali asutaja Nublu ja teiste kodumaiste esinejate kõrval astub lavale Austraaliast pärit DJ ja produtsent Luude.

