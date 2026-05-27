Eesti keeles ilmus Goncourt'i preemia laureaadi Jean-Batiste Andrea kolmas romaan

"Kuradid ja pühakud" on lugu poisist ja tüdrukust. See on lugu vanast mehest, kes mängib avalikel klaveritel taevalikult Beethovenit. Tema nimi on Joseph, aga ta palub end kutsuda Joeks. Ühel päeval võib teda näha raudteejaamas, järgmisel juba lennujaamas. Ta raiskab oma pianistiannet ükskõiksete reisijate peale. Ta ootab. Aga keda ja miks?

Kui Joe on kuueteistaastane, hukkub tema perekond lennuõnnetuses ning ta saadetakse Püreneedesse, religioossesse orbudekodusse Les Confins. Sealt edasi ei ole enam midagi, sinna saadetakse hüljatud, poolemeelsed. Päevad on rutiinsed, täis rasket tööd ja vägivalda. Kuni juhus viib Joe kokku Rose'iga ja sealt alates unistab poiss peale tüdruku veel vaid põgenemisest.

Prantsuse kirjanik Jean-Baptiste Andrea on Prantsusmaa viimaste aastate üks menukamaid kirjanikke. Oma neljanda romaani "Valva tema üle" eest võitis ta 2023. aastal Prantsusmaa kõige olulisema kirjanduspreemia Goncourt'i. Tema 2017. aastal ilmunud debüütromaan "Minu kuninganna" (eesti keeles 2025. aastal) võitis kümmekond auhinda, sealhulgas Prix du Premier Roman ja Prix Femina des Lycéens. Ka tema kolmas romaan "Kuradid ja pühakud" (ilmus 2021) võitis mitmeid auhindu.

Tema romaane on tõlgitud rohkem kui kolmekümnesse keelde. Andrea on ka tunnustatud stsenarist ja filmilavastaja, koostöös Fabrice Canepaga on ta lavastanud kultusfilmi "Dead End" (2003).