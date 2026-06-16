X!

Viljandi rokkbänd Error Of Principle avaldas debüütalbumi

Muusika
Error Of Principle
Error Of Principle Autor/allikas: Roven Vigolainen
Muusika

Viljandist pärit ühiskonnakriitilise alatooniga rokkbänd Error Of Principle avaldas teisipäeval debüütalbumi "No Errors Allowed".

Bändi sõnul ei pelga nad kaheksaloolisel rokkalbumil puudutada ka ühiskonna kõige teravamaid küsimusi. "Käredad kitarririfid, hoogne energia ja otsekohene lüürika juhivad tähelepanu probleemidele, mis mõjutavad meid kõiki – alates sõdadest ja ebavõrdsusest kuni empaatia kadumiseni üha individualistlikumas maailmas," rääkis bänd.

"Me elame maailmas, kus võimukandjate erimeelsuste eest maksavad kõige kõrgemat hinda tavainimesed. Kus ühe protsendi elanikkonna ahnus kujundab maailma saatust, samal ajal kui ülejäänud võitlevad iga päev selle nimel, et ots otsaga kokku tulla. Empaatia on muutunud haruldaseks valuutaks ja omakasu domineerib. "No Errors Allowed" räägibki just sellest," selgitas Error Of Principle.

Albumil saavad kokku hard-, blues- ja poprokk. Plaadi muusika valmis bändi ühise loominguna. Miksi ja masteri tegi Mattias Pärt, salvestas Mihkel-Mattias Tähemaa. Albumi kujunduse lõi Roven Vigolainen.

Error Of Principle'i kuuluvad Oskar Piik (solist, kitarr), Emma Tsirk (trummid), Markus Hein (basskitarr) ja Rihhard Kuld (kitarr).

Albumit esitletakse sel nädalal Tartus ja Tallinnas.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:27

Kaunases avatakse tekstiilikunstnik Aet Ollisaare näitus "Kodu, kallis kodu"

15:01

Arvustus. Kings of Leon kui nullindate nostalgiabändide esimene laine

14:18

PÖFF kogub 30. sünnipäevaks külastajate mälestusi ja vanu fotosid

13:11

Rahvaraamatukogudel ei jätku teavikute ostmiseks raha

13:00

Galerii: Arvo Pärdi muusika kõlas Ateena iidses Herodes Atticuse odeionis

11:55

Hanno Soans: kunstikriitiku lugemispagas ei peaks piirduma ainult teooriaraamatutega

11:55

Remonti läinud Tallinna Tammsaare majamuusemist kaob peale taasavamist raamatukogu

11:31

Linnar Viik: psühholoogid on tagantjärele pannud Van Goghile 30 erinevat diagnoosi

10:50

Kultuuriportaal soovitab: Quentin Dupiex' absurdikomöödia "Daaaaaali!" Jupiteris

10:42

Marika Saar: raamatukogureform kui Eesti strateegilise juhtimise proovikivi

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

15.06

Helikopteriõnnetuses suri USA muusik Oliver Tree

15.06

Martin Hook: kirjutamine oli soolevähi ravi ajal kui teraapia

15:01

Arvustus. Kings of Leon kui nullindate nostalgiabändide esimene laine

12.06

Suri näitleja Janek Sarapson

15.06

Kumus jõuab sügisel publiku ette Eva Kolditsa ja Mingo Rajandi "Elajannad²"

13:11

Rahvaraamatukogudel ei jätku teavikute ostmiseks raha

13.06

Galerii: Tallinna kaebekoor esitas Florian Wahli juhtimisel uue hädalaulu

15.06

Kunstiteadlaste ja kuraatorite ühing kuulutas välja aastapreemiate laureaadid

14.06

Priit Raud: praegu on ühiskondades vähem neid, kes oleksid valmis tundmatusega leppima

15.06

Galerii: Stencibility festivalil valmis Tartusse üle 30 uue tänavakunsti teose

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo