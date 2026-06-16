Viljandi rokkbänd Error Of Principle avaldas debüütalbumi

Bändi sõnul ei pelga nad kaheksaloolisel rokkalbumil puudutada ka ühiskonna kõige teravamaid küsimusi. "Käredad kitarririfid, hoogne energia ja otsekohene lüürika juhivad tähelepanu probleemidele, mis mõjutavad meid kõiki – alates sõdadest ja ebavõrdsusest kuni empaatia kadumiseni üha individualistlikumas maailmas," rääkis bänd.

"Me elame maailmas, kus võimukandjate erimeelsuste eest maksavad kõige kõrgemat hinda tavainimesed. Kus ühe protsendi elanikkonna ahnus kujundab maailma saatust, samal ajal kui ülejäänud võitlevad iga päev selle nimel, et ots otsaga kokku tulla. Empaatia on muutunud haruldaseks valuutaks ja omakasu domineerib. "No Errors Allowed" räägibki just sellest," selgitas Error Of Principle.

Albumil saavad kokku hard-, blues- ja poprokk. Plaadi muusika valmis bändi ühise loominguna. Miksi ja masteri tegi Mattias Pärt, salvestas Mihkel-Mattias Tähemaa. Albumi kujunduse lõi Roven Vigolainen.

Error Of Principle'i kuuluvad Oskar Piik (solist, kitarr), Emma Tsirk (trummid), Markus Hein (basskitarr) ja Rihhard Kuld (kitarr).

Albumit esitletakse sel nädalal Tartus ja Tallinnas.