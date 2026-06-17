Galerii: Tallinnas esines Black Eyed Peas

1995. aastal Los Angeleses loodud kollektiivi koosseisu on aastate jooksul kuulunud mitmed muusikud, nende seas lauljatar Fergie, kes liitus bändiga 2000. aastate alguses ning aitas kujundada nende rahvusvahelist läbimurret albumitega "Elephunk" ja "Monkey Business".

Tänaseks on bändi tuumikuks Will.i.am, Apl.de.ap ja Taboo, kes astusid lavale ka Tallinnas.

Pärast 2010. aasta albumit "The Beginning" võttis ansambel mõneks ajaks loomingulise pausi, mille järel naaseti värskema suuna ja uue energiaga. 2018. aastal ilmus album "Masters of the Sun Vol. 1", mis tõi fookuse taas bändi hiphopi juurtele.

Tallinna kontserdi eel astusid lavale ka DJ-Andres Puusepp, Päevakas ja Muul, Pur Mudd ning Säm.