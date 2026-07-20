EKA ja TLÜ tudengid alustavad nõukogudeaegse monumentaalkunsti inventeerimist

Vahemikus 27.–31. juuli liiguvad Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli tudengid suvepraktika käigus väikegruppides mööda Eestit, et inventeerida nõukogudeaegset monumentaalkunsti. Asutakse dokumenteerima avalikus ruumis ning hoonetes säilinud teoseid, mille kohta puudub praegu terviklik üle-eestiline ülevaade.

Kevadsemestri jooksul on kahe ülikooli ühiskursuse "Monumentaaljaht" tudengid kogunud alusandmeid ning kaardistanud teadaolevaid ning võimalikke asukohti. Suviste välistööde eesmärgiks on kontrollida objektide olemasolu, hinnata nende seisukorda ning luua andmebaas Eestis säilinud nõukogudeaegsest monumentaal-dekoratiivkunsti. Praktikanädala jooksul võib tudengeid kohata eri paigus üle Eesti, v.a Hiiumaa, Ida-Viru maakond ning Tartu ja Tallinn.

Suur osa nõukogudeaegset monumentaalkunsti paikneb endistes kolhoosikeskustes, koolides, kultuurimajades, tootmishoonetes või teiste avalike asutuste juures ning võivad olla aja jooksul unustusse vajunud või siis raskesti ligipääsetavad. Tudengid ootavad abi selliste teoste leidmisel.

Eelkõige pakuvad huvi dekoratiivsed skulptuurid avalikus ruumis ning hoonete sise- ja välisfassaadidele loodud monumentaalsed kunstiteosed. Näiteks vitraažid, seinamaalingud, pannood, sgraffiitod, bareljeefid ja supergraafika.

Ei otsita mälestusmärke, sõjamonumente, riigitegelaste või väejuhtide ausambaid ega teiste ajastute kunsti.

Tudengid ootavad vihjeid aadressile monumentaaljaht@gmail.com. Oodatud on nii viited täpsetele asukohtadele kui ka vanad fotod ning mälestused.

31. juulil toimub Paides avalik ettekandepäev, kus tudengid tutvustavad välitööde tulemusi ning arutlevad nõukogudeaegse monumentaalkunsti uurimise ja säilitamise üle. Toimuvad ka külalisettekanded.