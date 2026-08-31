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Rakvere produtsent ja räppar Masta Robusta avaldas uue albumi

Muusika
Masta Robusta
Masta Robusta Autor/allikas: Kaader videost
Muusika

Rakvere produtsent ja räppar Masta Robusta avaldas EP "Reipaid Ridu Rezzidel Radadel". Artistinime taga peitud Mart Rauba, kes on tuntud ka kui räpigruppide Öökülm, TMF ja RLV Massive liige MC Lord.

Üle 20 aastat räpiskeenes tegutsenud Rauba hakkas Masta Robusta nime all muusikat mängima ja produtseerima kümmekond aastat tagasi. Värskele räpialbumile on tema sõnul koondatud nii eksperimentaalset hip-hop'i, breakbeat'i, UK garage'i, house'i, punk'i ning rohkem eestikeelset lüürikat.

Seitsmelooga lühialbumit nimetab Rauba oma seni küpseimaks teoseks. Lisaks kuuele täiesti uuele palale leiab albumilt ka Masta Robusta remiksi RLV Massive'i loost "Põleme särinal", kus löövad kaasa Stupid F, J.O.C ja Maxtract. "Lõpuloos" mängib kitarri Rait Laud ning vokalistina lööb kaaasa Käroli Dreimann.

Masta Robusta esimene lühialbum "OU!EP" ilmus 2020. aastal. Järjekorras teine, esialgu ainult digitaalselt ilmuv EP võib autori sõnul lähitulevikus saada ka füüsilise kuju.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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