Haldi avaldas kolmanda stuudioalbumi "Safiir"

Haldi sõnul on "Safiir" tema senistest albumitest kõige isiklikum ja samal ajal ka mahukaim muusikaline projekt. Albumi laulud käsitlevad muu hulgas aega, muutusi, ruumi, ühiskondlikke suhteid, kultuuri, loodust, arhitektuuri, keelt ja tänapäeva ühiskonna keerukusi.

"Kui ajad on heitlikud, tekib vajadus identiteedile tuge otsida. Nii ongi minu jaoks "Safiir" segu suurtest ja olulistest küsimustest. Need on seotud aja, muutuste ja ruumiga. Olgu ruumiks see, mis meid ümbritseb, või see, mis on meie peas. Neid küsimusi küsides rändavad "Safiiril" kõlavad laulud läbi ajaloost, sotsiaalsetest suhetest, kultuurilistest tõekspidamistest, loodusest, arhitektuurist, meelsusest, keelest ja ka tänastest keerukustest. Lisaks võib igas loos ära tunda rõõmuhõiset meie kohal laiuva vaba taeva eest," lausus muusik.

"Safiiri" loomist mõjutas Haldi sõnul ka isiklik suur elumuutus – emaks saamine. "See on olnud suurimaks tõukeks selle albumi sünniloos, sest emaks saamine on pannud mind maailma hoopis teistmoodi tajuma," selgitas ta.

Albumi ilmumist tähistab Haldi novembris kolme kontserdiga Tartus, Tallinnas ja Sindis.