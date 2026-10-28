Tallinn Fashion Weekil tutvustavad loomingut tuntud ja alles alustavad disainerid

Kuldnõelale oma viimase viie aasta loomingu eest kandideerivad Lilli Jahilo, Karl Korsar ja Maria Tammeorg. Kõik kolm on endale nime teinud oma rõivabrändiga. Karl Korsar, kes praegu resideerub Berliinis ütleb, et Kuldnõela nominatsioon on au ja töö korraga.

"Eks see on tore kokkuvõte neist aastatest, mil ma tegutsenud olen. Muidugi on alati suur au olla nomineeritud. See on ka suur töö. Sel ajal, kui saad nominatsiooni teada, siis pool aastat läheb aega, et kollektsioon valmis teha ja esitada. See on põnev kuidas see suur töö kõik kulmineerub kuue või seitsme minutiga," rääkis Korsar.

Isegi, kui võit peaks tulema, siis uut suurt läbimurret see Korsari hinnangul ei pruugi tähendada.

"Kõik, kes me siin nomineeritud oleme, oleme piisavalt pikalt tegutsenud, et otseselt see midagi suursugust juurde ei anna. Tegutseme edasi nagu endiselt, aga see on suur au," sõnas Korsar.

Hõbenõelale on oma viimase aasta tegevuse eest nomineeritud Britten Pärkson, Mari Lemet ja Sille Randviir. Taanis moehariduse saanud Sille Randviir ütleb, et ehkki talle on pakutud tööd ka ühe suure Taani brändi juures, eelistab ta arendada oma kaubamärki.

"Kui ma Eestisse tulin, siis ma alustasin üldse stilistika ametiga. Töötasin aastaid stilistina. Sellega tekkis kiirelt erinevaid muusikuid, kellega ma sain brändi seostada ja lõpuks kombineerisin need kokku. Ma arvan, et tänu nendele artistidele ma olengi jõudnud teatud inimesteni ja skeenedesse," märkis Randviir.

Neljapäeval ja reedel astuvad aga T1 Venue moelaval üles nii tuntud kui ka alles alustavad eesti disainerid oma värske loominguga.