Vilen Künnapu: mulle meeldib organiseeritud loodus

Ülimalt õige, et erakondade juhid ei läinud kaasa meelelahutusliku debatiformaadiga Kanal 2s, sest muidu loob see uue traditsiooni, leiab Valner Valme Vikerraadio päevakommentaaris.

Kultuurisaates "OP+" oli külas kultuuriloolane ja folklorist Marju Kõivupuu, kes märkis, et noortele tundmatute sõnade selgitamisel ei piisa pelgast definitsiooni andmisest, vaid vajalik on anda ka kontekst ja rääkida lugusid.

19. maini on arhitektuurimuuseumis Ingrid Ruudi kureeritud näitus "Oma ruum. Feministi küsimused arhitektuurile." Näituse pealkiri, mis viitab täna õhusolevatele teemadele, on arhitektuurikontekstis nii tavatu, et mõnigi meesarhitekt, kes üldjuhul heal meelel näituste avaüritusi väisab, jättis seekord tulemata.

Kunstihuvilisest muusik ja ajakirjanik Arvi Tapver nimetas oma eredaimaks muljeks vanemaid töid. "Need mõjuvad eriti värskelt, arvestades veel, et esindavad modernismi kuldajastut, vähemalt meil," märkis Tapver.

Künnapu mainis, et seintel ripuvad puha tema vanad sõbrad, osutades töödele: "Tolts, Subbi, kellega me küll Kukus alati tülitsesime, aga pidasime üksteisest, Palmi Jürka, Pääsuke ja teised."

Vilen Künnapu kiitis Tiiu Rebase kontseptsiooni näituse koostamisel, millega sobib ka asukoht, sest aknast välja vaadates avanevad samuti pargivaated. "See on kontseptuaalne, aga mitte liiga, sest liigne kontseptualism tapab vaimu."

"Park on niuke sinivereline värk, me eestlased olemegi ju, loodusrahvas küll, aga teisalt helesinise segatud verega baltisaksa mineviku poolt," ütles Künnapu. "Mulle meeldib organiseeritud loodus. Minu ettekujutus maaelust ongi pargilik."

