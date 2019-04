Modellivälimusega Kanada DJ ja produtsent Jayda Guy on siiani suutnud vältida leiblikaaslasele Peggy Goule osaks saanud pahelisi kõmujutte. Viimasele heidetakse ette, et ta kasutab variprodutsenti, olla ostnud sadu tuhandeid laike ja järgijaid Indoneesiast ja olevat üldse igati võlts tegelane. Kui sellised jutud käiksid Jayda G kohta, siis mu süda murduks. Võiks väita, et see debüütalbum ongi tema jaoks tõestava rolliga. Plaadi muusikalist külge on mõjutanud tema repertuaar kiiduväärt plaadikeerutajana festivalidel ja pidudel, kus tema lemmikuteks on disco, house, soul, funk ja r&b.

Albumi juhatab sisse eessõna "Unifying The Center (Abstract)". Sellega pannakse paika kõik järgnev ning antakse kuulajale teada, mis retk ees ootab. See on rännak helimaailma, kuhu on valitud loomuliku kõlaga instrumendid (Jayda G on tunnistanud, et eelistab Rolandi instrumente). Plaat algab rahulikult, ja downtempo-stiil kandub edasi järgmisse loosse "Renewal (Hyla Mix)", kus on kuulda Jayda enda hingeliselt sügavat vokaali. Seejärel kutsutakse meid nutitelefonidelt pilku eemale kiskuma ja end tantsupõrandal vabaks laskma. See on "Stanley's Get Down (No Parking On The Df)" ja selle sõsarloo "Move To The Front (Disco Mix)" põhisõnum. Pikkuse poolest on "Leave Room 2 Breathe" mõeldud just DJ'dele. Laulurikkale diskotunnetusega house-numbrile on hääle laenanud diiva Alexa Dash. Struktuurilt meenutab lugu enim Jayda G varasemaid tantsusingleid.

Albumi keskele jõudes esitab "Orca's Reprise" mõõkvaalade välisalvestusi, mis mõjuksid muidu armsalt, aga saatev melanhoolne klaverimäng ja viiul panevad lausa pisarat poetama. Mõtteisse tulevad pildid sellest, kuidas inimene on ookeanid ja mered ära reostanud. See kõik on oskuslik manipulatsioon artisti poolt, kellele keskkonnateadvus on südamelähedane teema. "Missy Knows What's Up" ja "Sunshine In The Valley" tekitavad positiivsemate vaibidega jällegi meelitõstvamaid tundeid. Plaat lõpeb kokkuvõttega "Conclusion", mis oleks nagu lühivariant tervest albumist.

Huvitav on ka asjaolu, et heliteos on üles ehitatud nagu akadeemiline teadustekst. See tuleb paljuski sellest, et Jayda G sai plaadi valmimise ajal Briti Columbia ülikooli magistrikraadi ökotoksikoloogias, kus uuris keskkonnamõjusid mõõkvaalade elule. Stiilipuhta kontsept-albumiga pole aga tegu, sest pool albumit on pühendatud tantsupõrandale ja teine osa vaalu puudutavale teadustööle. See on veider kooslus, aga artist paneb selle toimima.