Lõuna-Koreas sündinud ja Berliinis baseeruva DJ ja produtsendi Peggy Gou osaks on saanud kiire tähelend. Alates hetkest, mil ilmus singel "It Makes You Forget (Itgehane)", on tema populaarsus tõusval teel aina kasvanud. BBC raadio valis selle eksootilise tunnetusega modernse diskolaulu 30 parima teose hulka, mis nende arvates viimasel 30 aastal tantsumuusikat suuresti mõjutanud. Selline tunnustus võib algajale artistile tekitada palju pinget.

Samal ajal tekkisid universaalsed kuulujutud Peggy kohta, millega heideti talle ette, et ta kasutab stuudios variprodutsenti, on ostnud sotsiaalmeedias sadu tuhandeid laike ja järgijaid ning tema underground persona olevat läbini võlts. Kusjuures, sellised kõlakad pärinesid tihtipeale teiste produtsentide ja väidetavalt tantsumuusika-skenega lähedalt seotud tegelaste poolt. Hmm, kas tõesti kadedus?

Aga olgem ausad, Peggy Gou'd on tõesti kerge kadestada - ta on noor, ilus, andekas, pärit rikkast perest, tegelenud modellitööga, ta mängib uhketel festivalidel üle maailma, tal on omaenda plaadifirma. See kõik on väga muljetavaldav. Ei ole siis vaja imestada, et just temale on usaldatud prestiižse "DJ-Kicks" seeria uus episood.

Tavaliselt mängib Peggy pidudel energiliselt kokku kas house-, disco- või techno-valikut, aga vähemalt sellel korral ei ole tegu tavapärase tantsumuusika popurriiga. Pigem on helipildilt tegemist järelpeo vaibidega, mis sobiksid pühapäevase kodukoristuse heliribaks. Muusika, mis kogumikul esindatud, on otsapidi juurtega tantsumuusikas, aga rohkem selle lahedalt nohiklikuma poole peal.

Sissejuhatuseks algab DJ-mix ambient-toonidega. See on mixtape'ide puhul kirjutamata reegel, et alustama peaks vaikselt ja rahulikult, et kuulaja saaks ennast eelseisva jaoks vaikselt sisse sättida. Spacetime Continuum "Fluresence" paitab kuulajate kõrvu enda meloodiliselt õhuliste süntesaatorihelidega. Troopilise kõlaga "Hungboo" on eksklusiivne lugu kogumiku jaoks. Tegemist on Peggy kõige esimese heliteosega, mis siiamaani demona sahtlis seisis ja ootas oma aega. Peggy sooloträkile rammib sisse jämeda happeliiniga Pearson Sound "Earwig". Acid-muusika on väga futuristlik ja paneb mõtlema, et kas see meeldiks näiteks ka väljastpoolt meie tähesüsteemi elavatele kosmilistele olenditele.

Hispaania bändi Pegausus lugu "Perseguido Por El Rayo" on kajaefektidesse uputatud italo-disco tunnetusega elektrooniline jazzinumber. Sly & Lovechild pakub varajast soulful house vaibi, kus on tunda ka psühhedeelset psy-trance mõjutusi. 1990ndad olid veidrad ajad elektroonilise tantsumuusika jaoks ning tollal segati kokku palju erinevaid stiile, mis küll igakord ei pruukinud toimida. Dorisburg, Hiver, JRMS ja Deniro esindavad siin kogumikul minimaalsema kõlaga Berliini techno't, mis on hetkel ülemaailmselt populaarne. Detroiti võlur Kyle Hall toob "Flemmenup'iga" valemisse juurde hullumeelselt lahedad footwork trummirütmid. DMX Krew ja Shades Of Rhythm laovad letti põrklevaid elektroonilisi breakbeat gruuve, Kode 9 aga sügavaid dubstep sub-bass'i pursked.

The System "Vampirella" ja Aphex Twin "Vordhosbn" on lood, mille kogumikule lisamisega saab Peggy Gou kiitva poolehoiu ka kõige karmimatelt kriitikutelt. Mixi lõpupoole saab ka törtsu Detroiti klassikalist hi-tech soul-muusikat Derrick May ja Carl Craigi esituses. Üllatavalt on valitud lõpulooks Prantsuse veteran-produtsendi I:cube varem avaldamata eriti tantsuline 1993. aasta kassetijämm.

DJ-mix seeriatel on alati olulisel kohal lugude valik ja miksimistehnika. Selektsioon on siin väga hea, miksimine ise aga rutakas ja veidi robotlik. Nii tekib aimdus, et võib-olla see mix ei olegi tehtud laivis, vaid hoopis arvutiga kokku programmeeritud. Stiililiselt valitseb muusikas seinast-seina valik, mis näitab artisti muusikalisi mõjutusi ja personaalseid lemmikuid.

Nagu kaanepildilt näha, on DJ-mix pühendatud tiigritele ja nende kaitsele. Tiiger on Peggy hingeloom. Heliteos on seiklusrikas rännak huvitavate helide maailma ja igati hea episood väärikasse seeriasse.