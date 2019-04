Roofie on rahvusvaheline katusmõiste erinevatele uimastavatele ainetele, mida pahaaimamatutele pidulistele joogi sisse sokutatakse, et muuta nad lihtsalt ärakasutatavaks. Eestis on selles valdkonnas kõige enam tehtud juttu GHB ehk korgijoogi probleemist. Lõhnatut ja maitsetut korgijooki on lihtne märkamatult kellegi klaasi valada. Selle mõju on aga tagantjärele peaaegu võimatu tõestada, sest aine kaob ohvri süsteemist kiiremini kui taastub tema mõistus.

Autor-lavastaja Helen Rekkor (Teatriühendus Misanzen) tunneb, et sellest teemast tuleb valjuhäälselt rääkida – ja mitte ainest endast, vaid ikka inimestest, kes sääraseid alatuid võtteid kasutavad. Rääkida tuleb varastest, kes röövivad teistelt nende vaba tahte. Rääkida tuleb kiskjast, mis kõige halvemal hetkel inimeses pead tõstab.

Rekkor sai lavastuse idee paar aastat tagasi, kui kuulis oma tuttavate seas üha sagedamini lugusid kellelegi joogi sisse uimasti sokutamist. "Minul on väga raske mõelda ennast nii-öelda retsidivisti ajusse. Ma ei saa aru, kuidas need mehhanismid töötavad, kes need inimesed on, miks nad seda teevad, kuidas see üldse võimalik on teisele inimesele niimoodi teha ja siis ma hakkasin selle mõttega mängima, et kuidas seda põneval viisil lavale tuua," selgitas Rekkor.

Rekkori sõnul on ilmselt põnevam vaadata seda, kuidas tavalise hea inimese eetiline kompass võssa jookseb. "Sellest lähtuvalt me oleme selle loo üles ehitanud, et me saaksime neid tegelasi esmalt armastada, ja siis jälgida nende breaking bad lugu," selgitas ta.

Kui sageli algab töö näidendiga esimesest ühisest lugemisest, siis Kiskja sündis teisiti. "Me tegime niimoodi, et hakkasime stseenide kaupa minema ja me ei teadnud, mis meie tegelasest saab lõppkokkuvõtteks ega ka seda, mis on teiste ülesanded," ütles näitleja Maarja Tammemägi, et selline lähenemine käivitas mingisugused teistsugused kanalid.

Osades Kaisa Selde (NUKU teater), Liisu Krass, Maarja Tammemägi (TÜVKA näitekunsti 12. lend), Ago Soots, Meelis Põdersoo.

Lavastuse dramaturg on Mihkel Seeder, kunstnik Pille Kose ja valguskunstnik Sander Põllu. Helilooja on Villem Rootalu ning koreograaf Siim Tõniste.