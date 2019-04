Memoriaali arhitekt jalgpallihallist: kahju, et eraettevõtja huvid on kõrgemal rahva omast

Kommunismiohvrite memoriaali ühe autori Tiiu Truusa sõnul on rõõm, et inimesed on ehitise nii hästi vastu võtnud, kuid memoriaali kõrvale kerkiv jalgpalliväljak teeb ta murelikuks.

"Mureliku näo teeb ette see, et kohe-kohe peaks kerkima sinna jalgpalliväljak, kaetud jalgpallihall, mille kõrgus on plaanitud 15 meetrit, absoluutkõrguse järgi on ta pisut kõrgem," ütles Truus ETV saates "Ringvaade".

Naine ütles, et seisab jalgpallihalli ehitamise vastu ning ootab riigipoolset tuge. "Mul on väga kahju, et eraettevõtja huvid tõstetakse kõrgemale Eesti rahva huvidest," ütles ta.

Naise sõnul pole vahet, kui kena jalgpallihoone saab olema, memoriaali siluett muutub. "Jalgpallihall on 11 meetrit kõrgem kui musta seina kõrgus. Et inimesed paremini aru saaksid, selle hoone kõrgus on viiekorruselise kortermaja kõrgus," selgitas ta.

Truus ütles, et jalgpallihall on juba pikka aega linnaelanikele muret valmistanud. "Siin see vastuolu ongi. Kui kümmekond aastat tagasi hakkas Levadia sinna jalgpallihalli arendama, olid juba siis kohalikud elanikud selle vastu," selgitas Truus, et nüüd on vastuseisjate hulkalisandunud ka memoriaali tähtsaks pidavad inimesed.