"Henryk Górecki: Symphony No. 3 (Symphony of Sorrowful Songs)" (Domino)

Henryk Górecki (1933-2010) kolmas sümfoonia ehk "Kurbuse laulude sümfoonia" on populaarseimaid kaasaegseid klassikateoseid. 1977. aastal esitletud sümfoonia tõi kriitikutelt palju negatiivset tagasisidet. Teost peeti liiga tavaliseks ja venivaks. Kuulsaks šedöövriks laulis selle Dawn Upshaw koos London Sinfionetta kammermuusikaorkestriga 1992. aasta plaadistusega. Seda versiooni on müüdud üle miljoni koopia, ning muusikateadlased mõtisklevad siiani, miks seda selline fenomenaalne edu tabas. Küllap vajas maailm just tol hetkel taolist plaati, see liigutas inimesi. Tehniliselt ja emotsionaalselt on tegemist äärmiselt nõudliku kompositsiooniga. Kolmeosaline sümfoonia on mõeldud orkestrile ja soolosopranile. Lüürika on poolakeelne.

Seda kõike arvesse võttes võib mõelda, et mis võis küll ajada Portisheadi lauljannat Beth Gibbonsit sellist projekti ette võtma? Ta pole klassikaliselt treenitud vokalist ega isegi mitte sopran. Endine farmitüdrukust pubilaulja, hilisem triphopisolist, kelle bändil ilmus viimane plaat 11 aastat tagasi. Poola keel ei ole tema emakeel. Intervjuudest hoiduv ja privaatse elustiili poolest tuntud laulja motiivi ei saa me teada.

Sümfoonia tegeleb raskete teemadega nagu lein, tragöödia, kaotusvalu, andestus, emaks olemise raskus ja vaev. Need on asjad, millega igaüks ühel hetkel elus kokku puutub. Arvatavasti leidis ka Gibbons sellest teosest midagi, mis teda liigutas. Teisest küljest on ta võimekas laulja, kes võis ettevõtmises näha põnevat väljakutset. Vokaalse osaga hakkama saamiseks läbis Gibbons põhjaliku ettevalmistuse koos laulupedagoogidega (ta ei tunne nooti - toim.). Instrumentaalosa kontrollib maestro Krzysztof Penderecki, kes moodsamas helikeeles töötanud varem koos Aphex Twiniga ja Radioheadi Jonny Greenwoodiga. Orkestraalne muusika on selle teose puhul noot-noodi haaval alati sama, seega kogu tähelepanu plaadil langeb Beth Gibbonsi häälele.

Sümfoonia esimene osa "I. Lento—Sostenuto Tranquillo Ma Cantabile" algab pika sissejuhatava instrumentaalosaga. Kuna salvestati elavat ettekannet, on kuulda palju taustamüra ja isegi kuidas kellegil viiulipoogen vastu instrumenti kõlksub. Keegi publikus köhatab. Esimene osa inspireerus Jumalaema palvest leida rahu ja leevendust tema surevale pojale, ristilöödud Jeesus Kristusele. Kui sisse tuleb Gibbonsi hääl, mõjub see hingeliselt ja sügavalt. Portisheadi fännid tunnevad selle esimeste sekunditega ära, aga võivad samas kohkuda, sest Gibbonsi laul pole varem nii kolossaalse ja ruumitäitvana tundunud. Orkester teeb tublit tööd ning viiulid, tšellod, flöödid ja kontrabassid kõlavad majesteetlikult.

Teise osa "II. Lento e largo—Tranquillissimo" allikas on tõestisündinud ja traagiline lugu. Selle tekstiread on pärit Zakopane vanglas gestapo poolt 1944. aastal mõrvatud 18aastase tüdruku jumalagajätusõnumist emale. Gibbonsi vokaal on siin toores, aga see-eest jõuline. See lausa nõretab emotsioonidest ja ei saa kedagi külmaks jätta.

Sümfoonia kolmandas osas "III. Lento—Cantabile-semplice" on Górecki kasutanud Ülem-Sileesia rahutuste aja rahvalaulu, kus ema otsib hukkunud poja kalmu ja seda leidmata seda soovib tema hingele rahu. Tempolt sarnaneb see eelnevale. On pikemad lõigud, kus kuulda vaevutajutavaid muutusi heli valjuse dünaamikas. Muusika on minimalistlik ja lihtne, üles ehitatud pidevatele kordustele ja nende variatsioonidele. Seekord tuleb vokaal sisse palju varem, ja on loo kandev jõud. Gibbons saab vokaaliga meisterlikult hakkama. Klassikalise muusika lauljad kipuvad seda sümfooniat alati esitama treenitult ühtemoodi, rangelt reeglite ja traditsiooni järgi, aga Gibbons sooritab oma osa täiesti isemoodi. Arvan, et selle uue tõlgendusega võivad rahule jääda kõik varasemad Górecki teose austajad, aga ka Portisheadi muusika fännid.

Soovitan vaadata ka videot kontserdist - sealt on näha, kui tohutult Beth Gibbons selle etteaste jaoks pingutas ning kui palju see tema jaoks tähendas.