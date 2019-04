Viljandi tantsunädal pöörab tähelepanu kehalisele eneseväljendusele

Viljandi kultuurisakadeemia tantsukunsti eriala neljanda kursuse üliõpilase Carolina Tagaberti lõputöö räägib elust ja inimestest, kes on teel. Tagabert ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tantsulavastuse sünnile eelneb idee väljamõtlemine ja selle sobitamine tantsijatega, pärast mida on vaja teha tohutul hulgal proove, et sündida saaks ime. "See konkreetne protsess algas juba sügisel," kinnitas ta ja rõhutas, et tegelikult võiks isegi öelda, et algas juba esimesel kursusel, kui ta Viljandi kultuuriakadeemiasse läks. "Proovid ise algasid selle aasta veebruaris."

Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna juhataja Taavet Jansen sõnas, et tantsunädal on ideaalne koht, kus nad saavad pöörata tähelepanu liikumisele ja kehalisele eneseväljendusele. "See on see üks nädal aastas, kus me pöörame sellele rõhutatult tähelepanu."

29. aprillini kestev tantsunädal on täis etendusi ja tantsuõppe töötube, kultuuriakadeemia sinises fuajees saab soetada tantsuga seotud esemeid ja kirjandust. Tantsunädala ettevõtmised on tasuta ning avatud kõigile huvilistele.