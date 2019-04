Tõnis Lukas: kultuuritöötajate palgatõus jätkub kindlasti

President kandis täna pusa sõnumiga "Sõna on vaba". Miks peab sellist asja üle kordama?

Mina daamide garderoobi asjus räägin väga harva kaasa ja selle sõnumi osas ma saan aru, et ta on päevakajaline, sest diskussioon ühiskonnas on. Samas kinnitan nagu ka president: sõna Eestis Vabariigis on vaba.

Kultuuritöötajate palk on tõusnud 730 eurolt 1300 euroni. Nelja aasta pärast, kui teie olete olnud kultuuriminister, kuhu on see miinimumpalk jõudnud?

Ei hakka täpselt seda summat ütlema, sest valitsus tegeleb praegu eelarvestrateegiaga ja hetkel ma eelarve võimalusi väga täpselt ei tea. Kindlasti kultuuriasutuse juhina, kes päris hiljuti seal ametis oli, pean oluliseks ka kõigi kultuuritöötajate palga tõstmist, mitte ainult riiklike vahendite suunamist miinimumpalga peale, sest kogu pinge ka teiste tasemete palku tõsta jäi ja jääb praegu asutuse juhtide õlule. Paljudes asutustes aga neid omavahendeid ei ole, et teha vähegi tasakaalustatud palgatõuse.

Kiidan väga senist kultuuriministrit, kes sellise massiivse palgatõusu eest võitles.

Kas palgatõus jätkub?

Palgatõus kindlasti jätkub.

Kultuuriministri all on teater, film, muinsuskaitse, muuseum. Milline neist valdkondadest on võib-olla jäänud veidi tahaplaanile, tuleks aidata?

Mul on raske öelda, et miski neist oleks jäänud tahaplaanile, küll aga kultuuriministeeriumi oma tegevusväljas ei ole nad või-bolla kõik võrdselt, sest kui te mõtlete, siis on põhi- ja rahalised otsustused tihti lahti riigistatud. Kultuuriraha üldismalt jagab Kultuurkapital, meediaorganisatsioonina on Eesti Rahvusringhääling, spordiga tegeleb Olümpiakomitee ja nii edasi, ma arvan, et nii ongi see hea.

Vaatan läbi, minu jaoks on kõik kultuurivaldkonnad olulised ja kasvõi niisuguse seadusandliku baasi kindlustajana peab kultuuriministeerium kõigi nende asjadega tegelema.

Õige pea hakkate valitsuses arutama uut riigieelarve strateegiat. Kui rahandusminister Martin Helme ütleb, et rahvusringhäälingu eelarvet tuleb kärpida, mida teie talle vastate?

Rahvusringhäälingu juhtidega on mul lähiajal kohtumine, kus me arutame hoopis selle eelarve tõstmist, sest vajadusi siin kasvõi uue hoone näol on ja vajadusi on teisigi. Vaba sõna ja vaba ajakirjandus nõuab finantseeringuid.