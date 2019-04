Mustpeade majas pannakse oksjonile haruldased Eesti maalid

Enampakkumisele pannakse ka Eesti kuulsaima graafiku Eduard Wiiralti suureformaadiline monotüüpia "Akt hallis maastikus", mis valmis 1928. aastal.

"Oksjoni 58 teose seas on rariteetseim Eduard Wiiralti prantsuse perioodi monotüüpia, mis on tema loomingu ainueksemplar. Teos on Wiiralti esimese Pariisi-perioodi suuremaid ja rafineeritumaid monotüüpiaid," ütles galerii Vernissage juhataja Kristiina Radevall.

Enampakkumisele pannakse ka Kalev Mark Kostabi 20. sajandi lõpu ikooni Walesi printsessi Dianat kujutav teos, kes on ümbritsetud Ameerika ülipopulaarse naivisti Howard Finsteri kunstile tunnuslikest inglitest.

"Kalev Mark Kostabi 1997. aastal valminud sümpaatne pop-artilik teos toob väikest vaheldust oksjoniklassikute ringi," sõnas Kristiina Radevall.

Oksjonile tuleb ka Jüri Arraku üpris varajane, 1971. aastal valminud teos pealkirjaga "Nimetu", millel on kujutatud arraklik figuur – laialivalguva peaga groteskne tegelane.

Lisaks jõuvad enampakkumisele teiste seas Endel Kõksi, Ilmar Malini, Evald Okase, Ülo Soosteri, Kristjan Tederi, Richard Uutmaa, Ado Vabbe, Johannes Võerahansu ja Edagr Valteri teosed.